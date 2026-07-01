田中美久、ソロショット　※「田中美久」Instagram

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　元HKT48・田中美久が30日までにInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」　大胆な水着姿も（19枚）

　SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売した。

　そんな彼女が「miclubにメイキングあげました　是非見てください」と投稿したのは、美スタイル際立つ撮影姿。大人な表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声が集まっている。

引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）