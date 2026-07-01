“令和のグラビアクイーン”田中美久、抜群プロポーション全開のキャミソール姿にネット騒然「美しすぎる」
元HKT48・田中美久が30日までにInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売した。
そんな彼女が「miclubにメイキングあげました 是非見てください」と投稿したのは、美スタイル際立つ撮影姿。大人な表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売した。
そんな彼女が「miclubにメイキングあげました 是非見てください」と投稿したのは、美スタイル際立つ撮影姿。大人な表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）