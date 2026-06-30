カタールW杯から4年 話題を呼んだ美女サポーターが代表ユニで憧れのフロリダディズニー訪問
サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが30日にInstagramを更新。日本代表ユニフォーム姿でウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪問した。
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
W杯北中米大会が開催中のアメリカに滞在中のSHONOが「あこがれのフロリダディズニーに代表ユニでいってきました」と投稿したのはウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ユニフォーム姿でパークを満喫する様子が収められている。
投稿の中でSHONOは「フロリダディズニー2泊3日だったけどぜんぜんたりなかった！！！もっといたかったあああ ユニフォーム着てるとたくさん話しかけてもらえて嬉しい！！！」とコメントしている。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
投稿の中でSHONOは「フロリダディズニー2泊3日だったけどぜんぜんたりなかった！！！もっといたかったあああ ユニフォーム着てるとたくさん話しかけてもらえて嬉しい！！！」とコメントしている。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）