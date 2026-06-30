スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーが、タグ・ホイヤー フォーミュラ1 コレクションとガルフによるコラボレーション第4弾『タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ x ガルフ』を発表した。

（関連：【画像】ブルーとオレンジが彩る世界限定1000本のタイムピース（詳細画像））

本モデルは、モーターレーシングのビジュアルコードをダイレクトに取り入れたタイムピース。ブルーのランニングトラックがブラックオパーリンのダイヤル面を囲み、ダイヤルを縦断するブルーとオレンジのガルフストライプが、このカラーリングでレーシング史に名を刻んだマシンへのオマージュとなっている。スケルトン仕様の時・分針が軽やかでテクニカルな印象を与え、高い視認性を確保。インデックスには、レーシングマシンの美学を映し出すシャープなラインが採用されている。

ダイヤルを囲むタキメーターベゼルには、ハイパフォーマンスエンジニアリングと深く結びついた素材であるフォージドカーボンのインサートを採用。その不規則な表情が、一つ一つのタイムピースに独自のアイデンティを与える。ケースとベゼルの間に配置されたカラーリングは、控えめながら意図的なアクセントとなり、タイムピースの構造全体をガルフの象徴するカラーパレットへと結びつけている。

ケースはサンドブラスト加工を施したグレード2チタン製で、ケース径は44mm。高い強度と軽量性を兼ね備え、耐久性と快適な装着感を実現している。ブラックDLCコーティングが施された特徴的な形状のプッシュボタンがクロノグラフのメカニカルな質感を際立たせ、オレンジラッカーで彩られたリューズが、レーシング計器から着想を得たビジュアルアクセントとなっている。ケースバックには、ガルフのロゴを刻印した。

ブレスレットもサンドブラスト加工を施したグレード2チタン製で、ケースとシームレスに一体化する設計。ガルフを象徴するブルーとオレンジをあしらい、内側にロゴを配した専用パッケージに収められる、世界限定1,000本のリミテッドエディションとなる。

■製品情報タグ・ホイヤー フォーミュラ1 クロノグラフ x ガルフメーカー：タグ・ホイヤー型番：CBZ208B.BF0009発売日：2026年7月価格：913,000円（税込）主な仕様：自動巻、ブラックオパーリンダイヤル、グレード2チタン製ケース、ケース径44mm、200m防水、グレード2チタン製ブレスレット数量：世界限定1,000本

（文＝リアルサウンド編集部）