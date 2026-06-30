元TOKIOの松岡昌宏（49）が30日、都内で、原沢製薬工業株式会社「ネオレバルミン錠」新CM発表会に出席。STARTO ENTERTAINMENT時代の後輩である亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）の結婚、妊娠発表を祝福した。

松岡は最近テンションが上がった出来事を聞かれると、「やっぱり直近で言うと亀梨ですね。亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おおお！ おめでとう』って心から思いましたね」と満面の笑み。「かずやとみなみちゃん、タッチでしょ。本当に良かった」としみじみ。亀梨本人からは結婚報告の連絡があったと明かし、「本人に『おめでとう』『こんなにうれしいことない』と言いました」と伝えた。

CMにちなみ、健康ルールを聞かれると、「ウォーキング」と回答。「今日も朝5時半から散歩してきました」とし、「ここ4、5年は朝にウォーキングしてます」と明かした。MCから「バレませんか？」と聞かれると、松岡は「バレなかったら芸能人じゃないので、バレてなんぼです。全然大丈夫」と言い切った。

さらに、仕事前には必ずサウナに入るといい、「今日もサウナ入りました。動いていないと嫌になるんですよね。昔は暗くなるまで家から出ないゴキブリみたいな生活だったんですけど、今はカーテンを開け、窓を開けて空気を吸うようになった」としみじみ。理由を尋ねられると、「もう歳ですね。50歳で暗いところにいるのはよくない」と会場を笑わせた。