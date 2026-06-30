サッカーワールドカップ。日本代表のベスト16進出がかかったブラジルとの一戦で、この地方からも選手に向けて声援が送られました。

【写真を見る】｢ありがとう日本！｣ サッカーW杯 ブラジルとの“未明の激闘”に名古屋からも声援 港区の飲食店では両国サポーターが応援

（瀧川幸樹アナウンサー）

「皆さんもりあがってますか！」

23日午前2時に開始となった試合でしたが、名古屋市内のスポーツバーでは選手たちを応援しようと詰めかけた、サポーターたちの姿が見られました。

日本代表は、前半29分に佐野海舟選手の代表初ゴールで先制。その後、後半11分にブラジルに追いつかれます。そして後半アディショナルタイムに勝ち越しを許し、1対2でブラジルに敗れました。



（スポーツバーで観戦）

「ありがとう日本！4年後に期待している。頑張れ、まだまだいける」

同じ飲食店に両サポーターが集まり…

一方、名古屋市港区の飲食店でも、日本サポーターとブラジルサポーターがそれぞれ声援を送りました。



日本代表はベスト16入りを逃し、決勝トーナメント初勝利は次回の大会以降に持ち越しとなりました。