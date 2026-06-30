台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が、ゴンチャの定番ドリンクを厳選した「Gong cha Five（ゴンチャファイブ）」を実施。

深みのある味わいを感じる黒糖ミルクティーや、フルーツとお茶のハーモニーを楽しむティーエードなど、バラエティ豊かなラインナップで、初めての方にも自信を持っておすすめできるドリンクがピックアップされています。

ゴンチャ「Gong cha Five（ゴンチャファイブ）」

発売日：2026年7月1日(水)

販売店舗：国内のゴンチャ店舗

「迷ったら、これがオススメ！」として、ゴンチャの数あるドリンクの中から人気の高い5つの定番メニューを厳選した「Gong cha Five（ゴンチャファイブ）」

深みのある味わいを感じる黒糖ミルクティーや、フルーツとお茶のハーモニーを楽しむティーエードなど、バラエティ豊かなラインナップで、初めての方にも自信を持っておすすめできるドリンクがピックアップされます。

またゴンチャの特徴であるカスタマイズも楽しみいただけるよう、トッピングも一緒に提案。

お気に入りの一杯を探すのにぴったりなキャンペーンです☆

パッションフルーツ阿里山 ティーエード＋ナタデココ（ICED）

価格：570円(税込)〜

さわやかな酸味が特長のパッションフルーツと香り高い「阿里山ウーロンティー」を合わせたトロピカルな味わいのフルーツティーにナタデココをトッピング。

パッションの果肉や種を合わせた、フルーツ本来の味わいを感じられる逸品です。

黒糖 烏龍ミルクティー＋パール（ICED/HOT）

価格：630円(税込)〜

芳醇な香りとコクの「烏龍 ミルクティー」に、ゴンチャオリジナルの黒糖シロップを合わせた、茶葉の香りと黒糖の深みのある味わいが調和した黒糖ミルクティー。

一番人気トッピングのパール（タピオカ）が相性ぴったりです。

ブラック ミルクティー＋パール、ミルクフォーム（ICED/HOT）

価格：620円(税込)〜

飽きのこないすっきりとした味わいで、ブラックティー（紅茶）の香りとミルクのコクの両方を楽しめる一杯。

ミルクフォームとゴンチャこだわりのパール（タピオカ）のトッピングで、味わいがよりリッチになりおいしさを引き立てます。

抹茶 ミルクティー＋パール（ICED/HOT）

価格：660円(税込)〜

「蒸し」と「火入れ」の工程にこだわり、香りと味わい、コクを最大限に引き出した「抹茶ミルクティー」

お店で丁寧に仕込むパール（タピオカ）をトッピングすることで、もちもちとした食感も楽しい一杯に仕上がります。

マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー＋ナタデココ（FROZEN）

価格：740円(税込)

フルーツと相性のよい「阿里山ウーロンティー」に、マンゴーソースと黄桃ソースを合わせたシャリッと冷たいデザートティー。

マンゴーの芳醇な甘みと黄桃のほどよい酸味が広がり、トッピングのコリコリとしたナタデココの食感のハーモニーが楽しい一杯です。

ゴンチャ全店でクルーがオリジナルTシャツを着用してお出迎え

毎年ゴンチャでは、クールビズ対策として店舗で働くクルーが快適に働ける環境を整えると同時に、いつもとは異なるユニフォームに袖を通すことで新鮮な気持ちでゲストをお出迎えできるよう、7月から9月までの期間、オリジナルのTシャツユニフォームを着用。

2026年のTシャツのテーマは、定番ドリンクを厳選した「Gong cha Five（ゴンチャファイブ）」です。

Tシャツの前面には、ゴンチャファイブをデフォルメしたドリンクのイラストを配置し、背面は、ゴンチャファイブのロゴを大きくあしらった、ブランドの世界観あふれるデザインに仕上げられています。

さらに今回は、それぞれのクルーがゴンチャファイブの中から“推しドリンク”を選び、その愛を表現できるオリジナル缶バッジも身につけてゲストをお出迎え。

ゴンチャファンの方々は、自分と同じ“推し”のクルーを店舗で探したり、「メニューが多くて迷う…」というゲストは、ゴンチャファイブのメニューやクルーの推しドリンクから自分らしい一杯と出会うきっかけにしたりすることができます。

深みのある味わいを感じる黒糖ミルクティーや、フルーツとお茶のハーモニーを楽しむティーエードなど、バラエティ豊かなラインナップで展開。

ゴンチャにて2026年7月1日より販売される「Gong cha Five（ゴンチャファイブ）」の紹介でした☆

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