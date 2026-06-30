藤原紀香、舞台で迎えた誕生日のサプライズに感激「生涯、忘れられない贈り物」

女優の藤原紀香が29日に自身のアメブロを更新。出演舞台のカーテンコールで誕生日をサプライズで祝福されたことを報告した。

この日、藤原は「6月28日、舞台『罠』全国公演の幕開けとなる大分・中津公演にて、私ごとではございますが。。。誕生日を迎えさせていただきました」と報告。終演後のカーテンコールで、座長を務める俳優の上川隆也から「サプライズのお心遣いを賜り」と明かした。

続けて、キャストや観客から「『ハッピーバースデー』の歌にのせて、『紀香さん、おめでとう！』と温かいコールと拍手を送ってくださいました」と説明。「劇場中が笑顔と祝福に包まれ、胸がいっぱいになりました」と感激した様子をつづった。

また「舞台の上で、お客様に誕生日をお祝いしていただける――。役者として、これほど幸せなことはありません」と述べ「生涯、忘れられない贈り物となりました」とコメントした。

最後に「愛と笑顔を道しるべに、まだまだ、ここからです。新しい人生の幕を開けながら、一つひとつのご縁を大切にして進んでいきたいと思います」と今後の抱負を述べ「これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、ブログを締めくくった。