クオルテックが後場大幅高、経産省の「成長型中小企業等研究開発支援事業」に採択 クオルテックが後場大幅高、経産省の「成長型中小企業等研究開発支援事業」に採択

クオルテック<9165.T>が後場大幅高している。正午ごろ、立命館大学と共同で推進する研究開発プロジェクトが、経済産業省が実施する「成長型中小企業等研究開発支援事業（Ｇｏ－Ｔｅｃｈ事業）」に採択されたと発表しており、好材料視されている。



採択された研究開発テーマは「低環境負荷のユニバーサルめっきを用いた次世代半導体用ガラスコア基板の実用化開発」で、ミストＣＶＤ（化学気相成長）を応用した新しい成膜技術「ユニバーサルめっき」を用いて、ガラス上に低抵抗な金属銅の成膜を行う技術を開発し、大学の研究成果を融合して次世代半導体用ガラスコア基板の実用化を目指すという。補助期間は３年間で、各年度において確定した交付額は営業外収益に計上される見込みだ。



出所：MINKABU PRESS