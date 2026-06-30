アスタリスク急伸、「全商品ＲＦＩＤ化ソリューション」本格展開へ

アスタリスク<6522.T>は急伸。３００円高はストップ高となる１３３０円をつけた。この日正午ごろ、ＲＦＩＤセルフレジの利便性をスーパーマーケットに展開する「全商品ＲＦＩＤ化ソリューション」の本格展開を開始すると発表した。今後の業容拡大への期待から買いが集まっている。



ＲＦＩＤタグは水分や金属の影響を受けやすい特性があり、生鮮食品や飲料、缶製品などを扱う食品スーパーでは安定した読み取り性能の確保が課題となっていたが、会社側ではタグを商品表面から一定距離浮かせて装着する独自技術を開発。このほか、ＲＦＩＤセルフレジ分野における複数の特許を取得、あるいは出願中としており、これによる技術的優位性を強みにソリューションの提供を推進していく構えにある。



出所：MINKABU PRESS