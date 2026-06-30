13時の日経平均は790円高の7万258円、東エレクが299.69円押し上げ 13時の日経平均は790円高の7万258円、東エレクが299.69円押し上げ

30日13時現在の日経平均株価は前日比790.47円（1.14％）高の7万258.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は576、値下がりは933、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を299.69円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が139.99円、キオクシア <285A>が78.14円、太陽誘電 <6976>が64.53円、村田製 <6981>が60.74円と続く。



マイナス寄与度は107円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が11.23円、バンナムＨＤ <7832>が8.35円、トヨタ <7203>が8.21円、中外薬 <4519>が7.34円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、金属製品、機械と続く。値下がり上位には小売、水産・農林、空運が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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