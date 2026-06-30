川崎の子どもたちがワールドカップの熱気を体感！ 「ミニハイセンスカップ2026」

記事ポイント FIFAワールドカップ公式スポンサーのハイセンスが川崎市の子どもチームを招いた大会を開催渋谷・宮下パークでU-12・U-9の選手たちが3対3の特別ルールで熱戦ハイセンスRGBテレビがFIFAワールドカップの公式VARモニターとして全試合の判定をサポート FIFAワールドカップ公式スポンサーのハイセンスが川崎市の子どもチームを招いた大会を開催渋谷・宮下パークでU-12・U-9の選手たちが3対3の特別ルールで熱戦ハイセンスRGBテレビがFIFAワールドカップの公式VARモニターとして全試合の判定をサポート

ハイセンスジャパンは、2026年6月21日に渋谷・宮下パークで子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」を開催しました。

FIFAワールドカップ(TM)2026の公式スポンサーとして、日本代表対チュニジア戦と同日に、川崎市のサッカー少年チームを招き、U-12・U-9の子どもたちが3対3の特別ルールで競い合いました。

「ミニハイセンスカップ2026」

名称：ミニハイセンスカップ2026日程：2026年6月21日（日）時間：10:00〜12:00場所：渋谷・宮下パーク対象：川崎市のサッカー少年チーム U-12・U-9内容：3対3の特別ルールによるミニサッカー大会

「ミニハイセンスカップ2026」は、FIFAワールドカップ(TM)という世界最高峰の舞台を子どもたちに身近に感じてもらうことを目的として、ハイセンスジャパンが主催したミニサッカー大会です。

ハイセンスは1969年に中国・山東省青島市で創業したグローバル総合家電メーカーで、テレビをはじめ冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど幅広い製品を展開しています。

日本市場では川崎市に拠点を置き、テレビ出荷台数で世界2位のシェアを持つブランドとして、スポーツとの関わりも深めています。

日本代表対チュニジア戦が行われた2026年6月21日に合わせて開催されたことで、会場にはワールドカップの熱気がそのまま漂っていました。

川崎市から集まったサッカー少年チームの選手たちは、渋谷・宮下パークという都心の舞台で、3対3の特別ルールに基づく白熱した試合を展開しました。

チームメイトや保護者からの大きな声援が飛び交う中、子どもたちは真剣にボールを追いかけ、スポーツならではの一体感と熱気に包まれた時間となりました。

優勝めざして激突した子どもたち

3対3の特別ルールで行われた大会では、参加チームが優勝を目指してコート上で激しく競い合い、試合ごとに歓声が上がりました。

参加した東住吉SCの徳永監督は、「FIFAワールドカップ(TM)の公式スポンサーであるハイセンスにこのような素晴らしい環境を提供いただき、子どもたちが世界最高峰の舞台、ワールドカップの雰囲気を肌で感じられる貴重な機会となりました。この経験を通じていつか自分たちのクラブからワールドカップのピッチに立つ選手が出てきて欲しいと感じました」とコメントしています。

ハイセンスジャパンのマーケティング部長・家倉 宏太郎は、「子どもたちが真剣にボールを追いかけ、仲間と喜びを分かち合う姿を通じて、スポーツが持つ力を改めて実感しています。今後もサッカーをはじめとしたスポーツや地域活動を通じて、子どもたちに夢や挑戦の機会を提供し、将来に向けた可能性を広げる活動を継続的に増やしていきたい」と述べています。

FIFA公式VARルームを支えたハイセンス

ハイセンスは、FIFAワールドカップ(TM)の公式VARレビューテレビプロバイダーとして、大会の運営を技術面から支えています。

世界的な大舞台における映像技術の信頼性を一手に担う、重要なポジションです。

VARルームでは試合中のプレーを映像で検証し、判定の正確性を担保する重要な役割があります。

世界が注目する最高峰の舞台において、ハイセンスの技術がそのインフラを支えている形です。

全試合の判定を支えたRGBテレビ

ハイセンスのRGBテレビは、FIFAワールドカップ(TM)において公式VARモニターとして採用され、全試合の円滑な進行をサポートしています。

RGBテレビが持つ高精細な映像表現は、VAR判定の映像確認における精度を支えます。

ハイセンスはスポーツ観戦における映像体験のさらなる向上にも取り組んでいます。

渋谷・宮下パークに集まったU-12・U-9の子どもたちは、ワールドカップ公式スポンサーのハイセンスが用意した会場で、3対3の真剣勝負を経験しました。

チームメイトと競い合い、保護者の声援の中でボールを追いかけた一日は、日本代表戦と同日という特別な熱気の中で世界最高峰の大会の空気感を体全体で感じられる場となりました。

「ミニハイセンスカップ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミニハイセンスカップ2026」はいつ・どこで開催されましたか？

A. 2026年6月21日（日）10:00〜12:00に渋谷・宮下パークで開催されました。

Q. 大会に参加したのはどのような子どもたちですか？

A. 川崎市のサッカー少年チームのU-12およびU-9の子どもたちが対象で、3対3の特別ルールによるミニサッカー大会を行いました。

Q. ハイセンスのRGBテレビはFIFAワールドカップ(TM)でどのような役割を担っていますか？

A. FIFAワールドカップ(TM)において公式VARモニターとして採用されており、全試合の円滑な進行をサポートしています。

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