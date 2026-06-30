元NMB48の小嶋花梨（26）が30日、大阪市の吉本興業本社で10周年記念ライブ「Bloom＆Beyond」（7月17日、Billboard Live OSAKA」の取材会に出席した。

2代目グループキャプテンを務めたNMB48を昨年11月に卒業。16年6月28日に劇場デビューし、芸能生活も10年を数えた。

「実感はなくって、10年前のデビュー日、ステージに初めて立った日を今でも鮮明に覚えています。それくらい毎日、一生懸命、今に必死に生きてたら時間が過ぎていましたね」

ライブを行うのはグループ卒業後初めて。「10年前の自分は、こうしてステージに立っている自分を想像できていなかった。応援してくれたファンの皆さんのおかげ」と感謝。10年前の自分には「あきらめず、自分の気持ちに素直にまっすぐ頑張ってたら楽しいことがいっぱい待ってるよと1番に伝えたいのと、途中にコロナ禍っていうしんどい時期もあるよとも伝えたいですね」と笑った。

ライブ前日には27歳の誕生日を迎える。「自分にとっても応援してくださってる皆さんにとっても特別な日になったらな。11年目に向けて、自分自身もこれからどうなっていくんだろうと見えない部分もあるんですけど、ハッキリしないからこそ何でも挑戦できるのが今の強みなのかなと思う。何事にも恐れず挑戦して頑張っていきたい」と意気込んでいた。