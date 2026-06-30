映画「プロジェクトA」からドラゴンとフェイがS.H.Figuartsに登場。7月1日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）」と「S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）」を7月1日に予約受付を開始する。
本商品は映画「プロジェクトA」よりジャッキー・チェン氏が演じた主人公「ドラゴン」とサモ・ハン・キンポー氏が演じた「フェイ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
「S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）」は印象的な市街地での追跡シーンや宿屋での格闘シーンの衣装で立体化。表情パーツは「魂のデジタル彩色」で細かな陰影や立体感が再現され、劇中の痛快アクションを表現することができる。
そして劇中小物の手錠と椅子が付属。腹部には軟質パーツが用いられ、より柔軟で迫力あるアクションポーズを実現。
「S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）」は「ドラゴン」との共闘が印象的な宿屋での格闘シーンの衣装で立体化。「魂のデジタル彩色」による作り込まれた表情に各部可動によって様々なアクションを取ることができる。さらに、劇中小物の木製椅子の脚が付属する。
S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）
7月1日 予約開始
2027年1月 発売予定
価格：11,000円
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 30, 2026
映画『#プロジェクトA』より
「S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）」の詳細公開！
📌https://t.co/7XgSLIYSEF
市街地での追跡シーンや宿屋での格闘シーンの衣装で立体化！「魂のデジタル彩色」で表情を再現！
一般店頭にて2026年7月1日予約開始、2027年1月発売予定！#t_shf pic.twitter.com/XLt8JhZHl0
S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）
7月1日 予約開始
2027年2月 発売予定
価格：12,100円
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 30, 2026
映画『#プロジェクトA』より
「S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）」が商品化決定！
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「ドラゴン」との共闘が印象的な宿屋での格闘シーンの衣装で立体化！木製椅子の脚が付属！
一般店頭にて2026年7月1日予約開始、2027年2月発売予定！#t_shf pic.twitter.com/hBVIu7EDMF
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