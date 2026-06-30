【S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）】 7月1日 予約開始 2027年1月 発売予定 価格：11,000円 【S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）】 7月1日 予約開始 2027年2月 発売予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）」と「S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）」を7月1日に予約受付を開始する。

本商品は映画「プロジェクトA」よりジャッキー・チェン氏が演じた主人公「ドラゴン」とサモ・ハン・キンポー氏が演じた「フェイ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

「S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）」は印象的な市街地での追跡シーンや宿屋での格闘シーンの衣装で立体化。表情パーツは「魂のデジタル彩色」で細かな陰影や立体感が再現され、劇中の痛快アクションを表現することができる。

そして劇中小物の手錠と椅子が付属。腹部には軟質パーツが用いられ、より柔軟で迫力あるアクションポーズを実現。

「S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）」は「ドラゴン」との共闘が印象的な宿屋での格闘シーンの衣装で立体化。「魂のデジタル彩色」による作り込まれた表情に各部可動によって様々なアクションを取ることができる。さらに、劇中小物の木製椅子の脚が付属する。

S.H.Figuarts ドラゴン（プロジェクトA）

7月1日 予約開始

2027年1月 発売予定

価格：11,000円

S.H.Figuarts フェイ（プロジェクトA）

7月1日 予約開始

2027年2月 発売予定

価格：12,100円

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