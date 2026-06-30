短髪の髙地優吾＆ふわふわ前髪の京本大我にもファン釘付け！SixTONES 6人の“自由すぎる”集合ショットに「全員ビジュやば」「衣装がどタイプ」
【写真＆動画】SixTONES『CDTV』オフショット（全3枚）／コメント動画
SixTONESが6月29日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」「Dance Forever」「音色」を披露した。
■SixTONESの集合ショット公開
番組公式Xは、SixTONESのオフショットを公開。ブラックやボルドーを基調とした衣装に身を包んだ6人が、『CDTV』のネオンサインを囲むように思い思いのポーズを決めている。
ファンからは「かっこよくて言葉にできない」「北斗どこみてるの？」「前髪ふわふわの王子様がいる」「全員ビジュやば」「慎ちゃん探しちゃったw」「自由すぎるw」「衣装がどタイプ」「ゆーご髪切ってる！」「短髪かっこいい」といった声が寄せられている。
■「マンスリーライブ！」オフショットを振り返る
SixTONESは、アーティストが1ヵ月にわたってライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」に登場。番組公式Xでは、その都度オフショットを公開し、メンバー同士の自然な表情や、クールに決めた集合ショットなど、放送では見られない姿も話題を集めた。