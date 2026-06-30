歌手でタレントの元NMB48・小嶋花梨（26）が30日、大阪市内で取材会に出席。音楽ライブ「Bloom＆Beyond」（7月17日、Billboard Live OSAKA）の開催を発表した。

「グループを卒業して初めてのコンサート。今までとは違った姿をお見せする場として、ビルボードのステージに立たせていただきます。デビュー、芸能活動10周年というタイミング。今までの感謝の気持ちを込めたコンサートにしたい」と決意を語った。

2016年6月28日のデビューから10周年となった小嶋。本ライブ開催前日、7月16日に27歳の誕生日を迎える。「こじりん」の愛称で親しまれ、18年11月にNMB48の2代目キャプテンに就任。昨年11月に卒業するまで7年間、チームを引っ張った。

現在はABCテレビ「おはよう朝日です」でコメンテーターを務め、MBSテレビ「せやねん！」でレギュラーを務めるなど活躍中。今回、卒業後初の音楽ライブ開催となる。

テーマは「開花、その先へ」。これまでのグループの一員としての活動からさらに進化した姿を見せる。「一人での勝負になったというのが一番強い。今まではキャプテンという立場だったので、どんな仕事も『これがグループのためになる』というのが軸で活動してきました。今は全部『自分』が軸になっているのが一番大きな変化」と捉え、さらに「改めて自分ってこんなにちっぽけな存在だったんだなと、自分を見つめ直す時間が増えたなという感じです」とした。

NMB48を卒業して、時間ができた。「これといった特技とか、好きなものがなかったので、いろんなことに今は興味を持ちながら挑戦できています」と私生活から充実した時間を過ごしている。

先日も元NMB48の渋谷凪咲（29）と一泊二日の弾丸ツアーで台湾へ旅行。「英語とかもしゃべれないし、だいぶ不安要素強めの2人で行ったけど、なんとか楽しめました」と笑みを浮かべた。

他にも「散歩したらポイントが貯まるアプリで1日20ポイントとか貯まっていくのが楽しい」と“ポイ活”にはまっているようだ。

ライブ当日のセットリストも仕上がった。24年5月リリースの「夏のDestination」も披露。「自分がセンターで歌わせていただいてた楽曲。ファンの皆様もこの曲を歌う私のことをすごい好きでいてくれたので、恩返しの気持ちで歌えたら」と意気込む。さらに、歌の合間に2、3回のトークをはさむが「一度は笑いをとりたいですね」と自らにプレッシャーをかけていた。