◆米大リーグ ブルージェイズ２ー１メッツ（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズ・センター）

今季ワーストタイの６連敗中だったブルージェイズが、本拠でのメッツ戦カード初戦を白星で飾った。先頭打者・スプリンガーの通称、”リトルリーグ・ホームラン”で先制し、２−１で辛くも逃げ切った。岡本和真内野手は、死球と相手失策で２度出塁も、８回無死一、二塁で迎えた第４打席に見逃し三振するなど、３打数無安打１死球２三振で打率は２割３分６厘となった。

連敗中の苦しいムードを吹き飛ばすベテランの激走だった。初回。先頭打者のスプリンガーが、相手先発マナイアのスイーパーを左翼へ弾き返した。左翼手・ソトが後逸し、フェンス際でカバーした中堅手・ユーイングがボールを握れずにグラブからこぼすと、スプリンガーは、一気に加速。ホームにたどり着くと、最後は泳ぐように出迎えたルーカスと抱き合った。

３６歳のハッスル激走に、テレビの実況中継は「リトルリーグ・ホームランです」と大笑いで伝えた。米国では、失策が１個か、もしくは、複数重なって、打者走者がホームに生還することを「リトルリーグ・ホームラン」（ＬＬＨＲ）と呼ぶ。米国野球データサイト「ファン・グラフス」のヒルデブランド記者の２０１５年の分析によると、１０００試合に１・７４の割合で起きているという、レアなプレーだ。公式記録は三塁打とユーイングの失策となったが、”メジャー版・リトルリーグ・ホームラン”に、場内はヤンヤの喝采だ。

「三塁コーチャーの腕が上がって、ファンも盛り上がっていたので、何が起きているのか分からなかったけど、必死で走った。息が上がって、最後はもう限界だったけど、得点できてチームに貢献できたのが嬉しい。こいういうプレーって、いつも起こるワケじゃない。クールで楽しかったよ」とスプリンガー。自身も覚えがないというＬＬＨＲ初体験を振り返った。

シュナイダー監督は試合前「序盤に点が取れていない。何とか早い段階で攻撃のリズムをつかみたい」と連敗脱出のキーとしていた先制点。リーダーが、最高の形で実現してみせたチームは、連敗を「６」でストップ。久しぶりに試合後のクラブハウスに大音響の音楽が流れた。