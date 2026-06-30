記事ポイント NRIネットコム社員のべ34名が2026年のAWS主要4部門に選出最高位の「Japan AWS Ambassadors」には佐々木 拓郎ら3名が選ばれたAWS認定資格取得数500超・MSPパートナー認定が技術力の基盤 NRIネットコム社員のべ34名が2026年のAWS主要4部門に選出最高位の「Japan AWS Ambassadors」には佐々木 拓郎ら3名が選ばれたAWS認定資格取得数500超・MSPパートナー認定が技術力の基盤

NRIネットコムは、社員のべ34名が「2026 Japan AWS Ambassadors」「2026 Japan AWS Top Engineers」「2026 Japan AWS Jr. Champions」「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」の4部門に選出されたと発表しました。

2026年6月25日にアマゾン ウェブ サービス（AWS）のイベント「AWS Summit Japan 2026」で発表されています。

NRIネットコム「2026 Japan AWS Ambassadors」

発表日：2026年6月25日選出者数：のべ34名（4部門合計）発表イベント：AWS Summit Japan 2026

NRIネットコムは、AWSパートナーネットワーク（APN）に参加するシステム開発・クラウド企業です。生成AIとクラウド技術を備えた認定技術者の育成を継続的に進めており、今回の4部門同時選出はその実績の積み重ねによるものです。

Ambassadors・Top Engineers・Jr. Champions 選出者

最高位にあたる「Japan AWS Ambassadors」は、APN参加企業の中でも突出した能力と実績を持ち、AWSコミュニティへ定期的に貢献するエンジニアが選ばれる部門です。2026年は佐々木 拓郎、志水 友輔、丹 勇人の3名がこの部門に選出されています。

「Japan AWS Top Engineers」は、特定のAWS認定資格を持ちAWSビジネス拡大につながる技術活動を行ったエンジニアを対象とした部門で、浮田 博揮、大林 優斗、小西 秀和、佐々木 拓郎、志水 友輔の5名が名を連ねています。

「Japan AWS Jr. Champions」は社会人歴1〜3年目で突出したAWS活動実績がある若手エンジニアの部門で、井手 亮太と福井 晃貴の2名が選出されました。

2026 Japan All AWS Certifications Engineers 24名

「Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに参加しAWSのすべての認定資格を保持するエンジニアが選出される部門です。2026年は荒木 快斗、浮田 博揮、梅原 航、加藤 俊稀、北野 友亮、栗田 茉緒、桑野 萌子、小西 秀和、佐々木 拓郎、重本 浩行、清水 さくら、志水 友輔、関谷 稜汰、玉邑 考史、長見 由弥、西内 渓太、西出 文滉、朴 敏豪、林 朋弥、福井 晃貴、藤本 匠海、山田 駿斗、山本 将望、横田 陽洋の24名が対象となっています（五十音順）。

NRIネットコムのAWS実績

NRIネットコムは2023年にAWS認定資格取得数が500を超え、「AWS 500 APN Certification Distinction」に認定されました。翌年にはAWSジャパンの「生成AI実用化推進プログラム」のパートナーにも認定されています。

AWSコンピテンシープログラム「移行コンピテンシー」とAWSマネージドサービスプロバイダー（MSP）パートナーの双方に認定されており、顧客のAWSへのクラウド移行から運用最適化・段階的な改善まで一貫した対応が可能です。

2025年には「ANGEL Dojo 2025 頂上決戦」でエンドユーザー企業とともに最優秀賞を受賞するなど、変化の激しい技術環境でも継続的に実績を積み重ねています。

NRIネットコムはAWS専門のエンジニアを多数擁し、Ambassadorsから全資格取得者まで幅広い層が国内最高水準の認定を受けています。

クラウド移行から生成AI活用まで、顧客のビジネス変革を技術力で支える体制が整っています。

NRIネットコムのAWS 4部門選出の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Japan AWS Ambassadors」はどのような基準で選ばれますか？

A. APN参加企業の中でも突出した能力や実績を持つエンジニアが対象です。さまざまなコミュニケーションチャネルを通じてAWSコミュニティに定期的に貢献することが選出の条件となっています。

Q. 「Japan AWS Jr. Champions」の対象はどのようなエンジニアですか？

A. 社会人歴1〜3年目で突出したAWS活動実績がある若手エンジニアが対象の部門です。2026年はNRIネットコムから井手 亮太と福井 晃貴の2名が選出されています。

Q. NRIネットコムのAWS認定資格の状況はどうなっていますか？

A. 2023年にAWS認定資格取得数が500を超え、「AWS 500 APN Certification Distinction」に認定されています。翌年にはAWSジャパンの「生成AI実用化推進プログラム」パートナーにも認定されました。

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