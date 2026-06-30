たんけんブックで館内宝探しも楽しめる！ トヨタ博物館「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」

記事ポイント トヨタ博物館のはたらくクルマ企画、2026年7月17日開始JAF災害対策指揮車や消防車、救急車などに乗車体験トヨタ博物館の夏休みツアー・工作・小学生無料期間 トヨタ博物館のはたらくクルマ企画、2026年7月17日開始JAF災害対策指揮車や消防車、救急車などに乗車体験トヨタ博物館の夏休みツアー・工作・小学生無料期間

トヨタ博物館が、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を開催します。

はたらくクルマの乗車体験や記念撮影、オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探しができるイベントです。

夏休み限定の学芸スタッフツアーや工作イベント、小学生の入場料無料期間も用意されています。

トヨタ博物館「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」

期間：2026年7月17日(金)〜9月6日(日)場所：トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)、文化館1階 エントランス内容：はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学びます内容：オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探しプレゼント：「ドキドキワクワクたんけんブック」を小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント小学生無料期間：2026年7月22日(水)〜8月30日(日)

「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」は、はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学べる夏の体験イベントです。

乗車体験や記念撮影ができる車両が並び、車両ごとの役割を間近に学べます。

「ドキドキワクワクたんけんブック」は、常設展も含めて博物館全体をめぐる館内宝探しに使えます。

JAF災害対策指揮車に乗りこめる展示

展示場所：文化館2階 企画展示室展示車両：JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー]年式・国：1997年・日本乗車：可能

JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー]は、乗車可能な展示車両として登場します。

災害対策指揮車という役割を持つ車両に乗りこみ、はたらくクルマを間近で見ながら学べます。

消防車と救急車に乗れる体験展示

展示場所：文化館2階 企画展示室展示車両：消防車[トヨタ ランドクルーザー]年式・国：1981年・日本展示車両：救急車[トヨタ救急車 ハイメディック]年式・国：1997年・日本乗車：可能

消防車[トヨタ ランドクルーザー]と救急車[トヨタ救急車 ハイメディック]は、乗車体験ができる車両です。

消防車や救急車を見て、乗って、記念撮影できる構成で、はたらくクルマの役割にふれられます。

救急車[トヨタ救急車 ハイメディック]を近くで学べる展示

救急車[トヨタ救急車 ハイメディック]は、文化館2階 企画展示室に展示されます。

車両名と年式、国が明記された展示として、乗車体験の中で紹介されます。

世界のタクシーに乗れる展示

展示場所：文化館2階 企画展示室展示車両：タクシー[ロンドンタクシー]年式・国：2001年・イギリス展示車両：乗合タクシー[ジープニー]年式・国：1991年・フィリピン展示車両：三輪タクシー[トゥクトゥク]国：タイ乗車：可能

タクシー[ロンドンタクシー]、乗合タクシー[ジープニー]、三輪タクシー[トゥクトゥク]も乗車可能な展示車両です。

イギリス、フィリピン、タイの車両に乗りこみ、国ごとに異なるはたらくクルマを見比べられます。

ロンドンタクシーと乗合タクシー[ジープニー]

ロンドンタクシーは2001年・イギリス、乗合タクシー[ジープニー]は1991年・フィリピンの展示車両です。

文化館2階 企画展示室で、タクシーとしてはたらく車両が乗車体験の対象として展示されます。

夏休みの講演会と学芸スタッフツアー

夏休み 特別講演会「はたらくクルマのつくり方」：2026年7月20日(月・祝)15:00〜16:00講演会の場所：文化館1階講演会の内容：元トヨタ自動車のデザイナー永津 直樹さんによる「はたらくクルマ」の講演会学芸スタッフツアー：2026年7月28日(火)〜31日(金)、8月4日(火)〜7日(金)、18日(火)〜21日(金)、25日(火)〜28日(金)学芸スタッフツアー：全16回時刻：14:00 約30分(テーマにより異なります)場所：クルマ館、文化館

夏休み 特別講演会では、はたらくクルマのつくり方をテーマにした話が聞けます。

学芸スタッフツアーでは、トヨタ博物館の学芸スタッフがそれぞれのテーマで深掘りした解説をします。

工作イベントと欧州のスポーツカー展示

図書室イベント 工作「リーフレットでしおりづくり」：2026年8月25日(火)〜8月30日(日)工作イベントの場所：文化館3階 クルマの図書室車両展示 欧州のスポーツカー：2026年7月14日(火)〜8月9日(日)予定車両展示の場所：クルマ館1階 エントランス展示車両：TVRグリフィス(1965年・イギリス)展示車両：シュコダ110R(1973年・チェコ共和国)

文化館3階 クルマの図書室では、リーフレットを使ったしおりづくりを体験できます。

クルマ館1階 エントランスでは、当館初展示の欧州のコンパクトスポーツカーが展示されます。

災害対応や救急、消防の現場を支える車両に乗りこむ体験を通して、普段は外から見るだけのクルマの役割を身近に感じられます。

世界各地のタクシーにふれる展示では、国や地域によって異なる移動のかたちを、車内のつくりや見た目の違いから楽しめます。

館内宝探しや学芸スタッフツアー、工作も組み合わせることで、展示を見るだけでなく、親子で歩きながら学びを広げる夏休みのおでかけになります。

トヨタ博物館「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」の紹介でした。

よくある質問

Q. トヨタ博物館「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月17日(金)〜9月6日(日)に開催されます。

場所はトヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)と文化館1階 エントランスです。

Q. どのような車両に乗れますか？

A. 文化館2階 企画展示室では、JAF災害対策指揮車、消防車、救急車、タクシー、乗合タクシー、三輪タクシーに乗車できます。

Q. 小学生の入場料無料期間はありますか？

A. 2026年7月22日(水)〜8月30日(日)は、小学生の入場料が無料です。

イベント期間中には小学生以下のお子さま向けに「ドキドキワクワクたんけんブック」も数量限定でプレゼントされます。

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