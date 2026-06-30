揚州商人の人気1位「スーラータンメン」がカレーに！…てどういうコト？　炒飯で食べる新感覚で夏限定商品に

中国風ラーメンを中心とする中国料理チェーンの「中国ラーメン揚州商人」が2026年7月1日、看板メニュー「スーラータンメン」のスープを生かした新作カレー「スーラー夏野菜カレー」を販売する。「スーラータンメン」は同チェーンで年間41万杯を売り上げる人気No.1メニューとのことだが、それをカレーライスにアレンジするとは一体どういうことだろうか。

玉子炒飯で食べる新感覚、夏限定「スーラー夏野菜カレー」の正体

新メニューは、ハウス食品グループのハウスギャバンなどが推進するプロジェクト「ラーカレ」への参画によって誕生。「ラーカレ」は、ラーメン店が個性を追求するスープにスパイスを合わせて新たに生み出すカレーという位置付けで、あくまで麺ではなく米と楽しむもの。業務用スパイスの大手ハウスギャバンがラーメンの世界にビジネスを拡大できるだけでなく、ラーメン店側にとっても売上や来店機会の増加、テイクアウトなど販売チャネルの拡大が期待できるという。

「ラーカレ」は、ハウスギャバンとメニュー単位の口コミグルメアプリ「SARAH」によるプロジェクト

今回の「スーラー夏野菜カレー」では、ハウスギャバンによる特製の「カレーダレ」によって鮮やかな辛味と本格的なカレー風味を両立させつつ、「スーラータンメン」に用いる揚州商人のスーラージャンを使用した。またトッピングにはトマトやゴーヤも配し、甘辛味のひき肉「担々肉」で食べ応えもアップした。

さらに麺と合わせることを前提に作られたスープの特性を考慮し、合わせるのを白米ではなく「玉子炒飯」に決定。旨味と甘みの「玉子炒飯」にスパイスを効かせた「スーラーカレー」を合わせることで、「新感覚の味わい」を作り出したという。

「スーラー夏野菜カレー」は、東京・埼玉・神奈川・千葉の首都圏に展開する「中国ラーメン揚州商人」38店舗で、2026年7月1日から9月上旬まで販売予定。価格はエリアによって異なるが1280円から1300円。ジメジメした梅雨が終わっても酷暑が待ち受けるこの季節、辛味と酸味と苦みにスパイス感まで合わった揚州商人ならではの新しい一皿がラーメン好きとカレー好き双方の心をつかむかもしれない。

【画像】スパイスの効いたスーラータンの餡を炒飯にかけたら…（7枚）