きょうは晴れ間が広がり、各地で真夏日になるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋30℃ 岐阜31℃ 2日連続｢真夏日｣に 夜にかけて所々で雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/30 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様になっています。この時間の気温は27.8℃で、空気がジメジメとしています。

きょうは午後も雲が広がりやすいものの、愛知県や岐阜県では日が差す時間があるでしょう。夜にかけて山間部を中心に、所々で雨が降る見込みです。



予想最高気温は名古屋や高山で30℃、岐阜で31℃と、2日連続の真夏日になるでしょう。その他の地域も汗ばむ暑さになりそうです。

あすの夜は三重県を中心に雨

【週間予報】

あす水曜日も晴れ間はありますが、夜は三重県を中心に雨が降るでしょう。あさって木曜日は、広い範囲で雨が降る見込みです。その後、金曜日以降もすっきりしない天気の日が多くなるでしょう。



気温や湿度が高く、蒸し暑い日が続く予想です。引き続きこまめな水分、塩分補給など、熱中症予防を心がけましょう。