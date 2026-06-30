名古屋テレビ（メ〜テレ）のアナウンサー・尾形杏奈が夫婦ショットを公開した。

今年１月にトヨタ自動車で実業団ランナーとして活躍する吉居大和との結婚を発表した尾形アナ。「葦毛湿原 ニホンウサギ（多分）がいました！早すぎて撮れなかったけれど…」とプライベート時間を記し、複数枚のショットをアップ。白のブラウスにデニムを合わせ、自然を楽しむ自身のショットや、吉居との自撮り２ショットを載せた。

この投稿にフォロワーからは「相変わらず仲良しで素敵なご夫婦」「らぶらぶ」「夫婦で散歩、いいですね」「かわいい」「爽やか過ぎます」「ツーショットにキュンとしました」などの声が寄せられている。

尾形アナは中大を経て２０２３年に入社。「ドデスカ！」や大学駅伝を担当し、防災士の資格も取得。今年１月に「１５日に結婚しました 夫は、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです。どんなときも優しく、お茶目で真っ直ぐでいつも、私の心を幸せでいっぱいにしてくれる人です。日々前向きに競技に取り組む姿を心から尊敬しています」と結婚を報告した。吉居は宮城・仙台育英高から中大法学部に進学し、箱根駅伝では１年３区１５位、２年１区区間新で金栗四三杯、３年２区区間賞、４年２区１５位の成績を残している。