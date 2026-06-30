食料品商社「太洋物産」が３０日、都内で臨時株主総会を開き、元ライブドア社長で実業家の堀江貴文氏を取締役に選任した。株主総会後に太洋物産事業戦略発表会と堀江氏取締役就任式を行った。

堀江氏は、同社の完全子会社となった株式会社いちごホールディングスが展開する宅配ピザ「ナポリの窯」の赤色のＴシャツを身にまとって登場。上場企業の取締役は約２０年ぶりで、「取締役には慣れています。株主総会はもっと人がいたこともあった。どちらかと言えば、ホームグラウンド。ＹｏｕＴｕｂｅｒやっている方が新しいと思っています」と話した。

早速、巨大名刺を受け取り、「こんな大きい名刺をもらったことないです」と笑顔。「レストラン業界、１００店舗以上を超える飲食グループに関わってきたので、知見を生かすことができるんじゃないか、と思っています」と力を込めた。

イベント中には、ＹｏｕＴｕｂｅｒでいちごホールディングスのヒカルＣＯＯが、できたてのピザを堀江氏に配達。堀江氏は黒カレー味を食べ、「めっちゃ香ばしい。焼き肉屋のカルビを焼いたのが、薄切りになってカレーの上に乗ったよう」と太鼓判を押した。

◆堀江貴文（ほりえ・たかふみ）１９７２年１０月２９日、福岡県八女市生まれ。５３歳。東大在学中、９６年にライブドアの前身となるインターネット関連会社を起業。２００４年から０５年にかけてプロ野球・近鉄（現オリックス）やニッポン放送の買収騒動などで話題に。０６年１月、証券取引法違反で逮捕・起訴され、懲役２年６月の実刑判決。１１年６月に収監、１３年３月に仮釈放。実業家として発信を続ける。「ホリエモン」の愛称でおなじみ。