【App Store iPhoneゲームチャート】ポケモン新作『Pokemon Champions』、2週連続の首位を獲得（6/22〜28）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年6月22日〜28日）では、「無料ゲームチャート」1位に『Pokemon Champions』がランクイン、「有料ゲームチャート」1位には、『L 少女 歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-』が初登場した。『Pokemon〜』は1位に初登場した前週に続き、首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ポケモンバトルを楽しむゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『Pokemon Champions』は、4月にNintendo Switch向けに発売された同名タイトルのiOS版。これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲームで、ポケモンのタイプや特性、わざの選択などさまざまな要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマホでクロスプラットフォームでの勝負が楽しめる。
『Pokemon HOME』を使うことで、過去のポケモンシリーズや『Pokemon GO』で捕まえ、育成してきたポケモンを『Pokemon Champions』でバトルに参加させることもできる。
続く2位には『Meowdoku!』、3位は『Smash Fest！』がランクイン。
新作としては、4位に少女漫画誌『なかよし』で連載されていた人気シリーズ『カードキャプターさくら』のゲーム作品『カードキャプターさくら：思い出の鍵』が初登場。シリーズに登場するキャラクターたちが「さくらミニチュ」と呼ばれるデジタルフィギュアとなりコレクションできるというもので、100種類以上の衣装を着せ替えたり、部屋をデコレーションしたり、料理やスイーツを楽しんだりもできる。
◆根強い人気！『Minecraft』と『スイカゲーム-Aladdin X』は今週もTOP3入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『L 少女 歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-』は、同名パチスロ機のスマホ版アプリゲーム。
続く2位には『Minecraft』（前週1位）、3位には『スイカゲーム-Aladdin X』（前週2位）と、根強い人気を誇るタイトルがそろってランクインした。
2位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
TOP10のうち、今週は『妖怪ウォッチ1 スマホ』（4位）、『[パチスロ]真打 吉宗』（5位）、『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』（7位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
◆ポケモンバトルを楽しむゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『Pokemon Champions』は、4月にNintendo Switch向けに発売された同名タイトルのiOS版。これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲームで、ポケモンのタイプや特性、わざの選択などさまざまな要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマホでクロスプラットフォームでの勝負が楽しめる。
『Pokemon HOME』を使うことで、過去のポケモンシリーズや『Pokemon GO』で捕まえ、育成してきたポケモンを『Pokemon Champions』でバトルに参加させることもできる。
続く2位には『Meowdoku!』、3位は『Smash Fest！』がランクイン。
新作としては、4位に少女漫画誌『なかよし』で連載されていた人気シリーズ『カードキャプターさくら』のゲーム作品『カードキャプターさくら：思い出の鍵』が初登場。シリーズに登場するキャラクターたちが「さくらミニチュ」と呼ばれるデジタルフィギュアとなりコレクションできるというもので、100種類以上の衣装を着せ替えたり、部屋をデコレーションしたり、料理やスイーツを楽しんだりもできる。
◆根強い人気！『Minecraft』と『スイカゲーム-Aladdin X』は今週もTOP3入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『L 少女 歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-』は、同名パチスロ機のスマホ版アプリゲーム。
続く2位には『Minecraft』（前週1位）、3位には『スイカゲーム-Aladdin X』（前週2位）と、根強い人気を誇るタイトルがそろってランクインした。
2位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
TOP10のうち、今週は『妖怪ウォッチ1 スマホ』（4位）、『[パチスロ]真打 吉宗』（5位）、『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』（7位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。