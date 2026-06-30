佐久間大介のタイトにまとめた“前髪ありサラストヘア”に反響！白Tデニム姿の『ラヴィット！』オフショットに「少女漫画に出てきそう」「顔ちっさ」「短髪さっくん好き」

【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット／肩につく長めヘアからショートヘアにチェンジした佐久間大介

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

■佐久間大介が『ラヴィット！』出演前ショットを公開

佐久間は「ラヴィットはじまるよー(^^)」というコメントを添え、1枚の写真を投稿。

タイトにまとめたピンクヘアに、ゆるっとした白のイラストTシャツ、ライトブルーのワイドデニムを合わせたラフなコーディネートで登場した。

番組セット内のカラフルな空間で、うさぎのオブジェの前に立ち、片手をポケットに入れながら“ラヴィットポーズ”を決めている。

■Instagramのストーリーズでも感謝のオフショットを公開

さらに佐久間はInstagramのストーリーズも更新。「#ラヴィット！ありがとうございました」というメッセージを添えたオフショットを公開した。

写真では、番組セット内の座席に腰掛け、“ラヴィットポーズ”を決める佐久間の姿が収められており、大きく目を開いてカメラを見つめる表情も印象的だ。

ファンからは「スタイリング天才」「頭まんまる」「少女漫画に出てきそう」「美しすぎる」「顔ちっさ」「Tシャツかわいい」「短髪さっくん好き」「サラスト前髪あり最高」「ビジュ神」などの声が寄せられている。