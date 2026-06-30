ニッポン放送「2026年上半期」聴取率首位獲得
ニッポン放送は6月30日、6月1日から7日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、12歳〜69歳・男女において「2026年上半期」首位（2月・4月・6月）を獲得した。
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さらに、今回の期間内で土・日平均で首位を獲得。「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」、「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」、「土田晃之 日曜のへそ」などの人気番組が首位を獲得し、ニッポン放送の土・日平均首位獲得の原動力となった。
また、放送開始60周年のニッポン放送の看板プロ野球中継番組『ニッポン放送ショウアップナイター』についても、プロ野球ナイターが行われた6月2日（火）〜6月6日（土）に放送した全5曜日の平均で、4月度の調査に続き同時間帯首位を獲得した。交流戦でもリスナーから熱い支持を受けていることがうかがい知れる結果となった。
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さらに、今回の期間内で土・日平均で首位を獲得。「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」、「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」、「土田晃之 日曜のへそ」などの人気番組が首位を獲得し、ニッポン放送の土・日平均首位獲得の原動力となった。
また、放送開始60周年のニッポン放送の看板プロ野球中継番組『ニッポン放送ショウアップナイター』についても、プロ野球ナイターが行われた6月2日（火）〜6月6日（土）に放送した全5曜日の平均で、4月度の調査に続き同時間帯首位を獲得した。交流戦でもリスナーから熱い支持を受けていることがうかがい知れる結果となった。