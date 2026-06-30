きょう行われたFIFAワールドカップ2026。

日本代表はブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨みました。

富山市内の飲食店には多くのサポーターが集まり熱い声援を送りました。



決勝トーナメントの初戦、日本はワールドカップ5回優勝を誇るブラジルと対戦。

富山市内で行われたパブリックビューイングには、160人以上のサポーターが駆け付け、エールを送りました。





「いくぞ！GO！日本！」富山からもサポーターが見守る中、試合は前半から動きます。前半29分、佐野海舟選手が中盤でパスをカットしてペナルティーエリア手前まで持ち運び右足でシュート。ブラジル相手に先制点を奪います。しかし後半11分、ブラジルはカゼミロ選手が左クロスを頭で合わせ同点に。そして後半アディショナルタイム。試合終了間際に決勝ゴールを決められた日本は、2対1でブラジルに逆転負け。決勝トーナメント1回戦を突破することはできませんでした。「やっぱブラジル強い、強いですよ」「いけると思ったんですけどね、途中までね。最後もう泣きそうなぐらい感動しました」日本は3大会連続5度目の決勝トーナメントでしたが、初勝利を挙げることができませんでした。