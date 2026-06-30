サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦。日本は史上最多の優勝を誇るブラジルと戦いましたが、惜しくも敗れました。東京・渋谷のスクランブル交差点には、未明にもかかわらず、試合開始前から多くのファンが集まっていました。

記者

「渋谷センター街です。飲食店の中のテレビでサッカーの試合を観ようと多くの人が集まってきています。階段の上から観ている人もいます」

ハチ公像が見守る駅前にも人だかりができ、日本の先制シーンでは…

「佐野海舟、バモー！」

しかし、試合終了間際に逆転を許し、惜しくも敗戦すると。

サッカーファン

「悔しいですね。日本めっちゃ耐えてたけど、ブラジルが1つ上だったなって」

試合後の交差点。ブラジルの旗を掲げた“黄色い集団”が歓声をあげていました。

警視庁によりますと、大きな混乱はなかったということです。

一方、未明の熱い戦いを見届け、仕事へ向かう人たち…。次は眠気との戦いのようです。

会社員

「遅くまで起きていて眠かったんですけど、仕返しにブラジルコーヒー飲んできましたんで、ちょっと元気です」

イタリア料理店アルバイト

「とりあえず2時間寝てから出勤しようかなと。お客さんにピザとかシュートしないように気をつけようかな」

会社員

「（睡眠時間は）もう3時間ぐらいです。たくさん日本を熱狂させてもらって、本当にありがとうございました。4年後また、いい試合できるように期待してます」