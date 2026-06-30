【サッカーW杯】決勝トーナメント1回戦 日本代表、ブラジルに惜敗も…東京・渋谷には未明からユニフォーム姿のファン集まる 駅前にも人だかり
サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦。日本は史上最多の優勝を誇るブラジルと戦いましたが、惜しくも敗れました。東京・渋谷のスクランブル交差点には、未明にもかかわらず、試合開始前から多くのファンが集まっていました。
記者
「渋谷センター街です。飲食店の中のテレビでサッカーの試合を観ようと多くの人が集まってきています。階段の上から観ている人もいます」
ハチ公像が見守る駅前にも人だかりができ、日本の先制シーンでは…
「佐野海舟、バモー！」
しかし、試合終了間際に逆転を許し、惜しくも敗戦すると。
サッカーファン
「悔しいですね。日本めっちゃ耐えてたけど、ブラジルが1つ上だったなって」
試合後の交差点。ブラジルの旗を掲げた“黄色い集団”が歓声をあげていました。
警視庁によりますと、大きな混乱はなかったということです。
一方、未明の熱い戦いを見届け、仕事へ向かう人たち…。次は眠気との戦いのようです。
会社員
「遅くまで起きていて眠かったんですけど、仕返しにブラジルコーヒー飲んできましたんで、ちょっと元気です」
イタリア料理店アルバイト
「とりあえず2時間寝てから出勤しようかなと。お客さんにピザとかシュートしないように気をつけようかな」
会社員
「（睡眠時間は）もう3時間ぐらいです。たくさん日本を熱狂させてもらって、本当にありがとうございました。4年後また、いい試合できるように期待してます」