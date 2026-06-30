子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが6月30日、自身の公式ブログを更新。サッカー日本代表へエールを送りました。

【写真を見る】【 古村比呂 】『日本×ブラジル』観戦 サッカー日本代表へエール「残念過ぎますが『感動をありがとう』」





日本時間の6月30日・午前2時にキックオフとなった『日本×ブラジル』をテレビで観戦していたという古村さんは、「午前1：59分に目覚め応援をはじめましたが ドキドキし過ぎて「これでは身が持たない」と感じて『後半から観よう』と切り替え再びベッドの中へ」と投稿。









「眼を閉じても眠れず チラチラとスマホチェックをしていると『日本🇯🇵先制！』のお知らせ『よっしゃ〜この勢いでGO』と祈りつつうたた寝」と、テレビをつけずにしばらく寝て過ごした古村さん。









後半のアディショナルタイムに再び目を覚まし「同点の戦い『ヨシ！応援しよう』と動き始めた」ところ、スマホに『ブラジル逆転！』の知らせが届き、「TVをつける気持ちなれず」そのまま寝てしまったといいます。









そして、朝目覚め、テレビで試合のダイジェストを観た古村さんは「様々な気持ちが身体中を巡っています」「残念過ぎますが 『感動をありがとう』と日本代表チームに感謝」とサッカー日本代表へエールを送りました。









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