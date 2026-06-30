３０日朝、神戸市の交差点で女子高校生が運転していた自転車がトラックに接触する事故がありました。女子高生は病院に搬送されましたが軽傷とみられ、命に別状はないということです。

３０日午前８時前、神戸市垂水区星陵台の信号機のある交差点で「トラックと自転車の事故です」と通行人の男性から１１０番通報がありました。

警察によりますと、左折しようとした３トントラックと直進していた自転車が接触し、自転車で通学途中だったとみられる女子高校生（１７）が転倒したということです。

警察は、トラックを運転していた

大阪府門真市の会社員の男（６４）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は事故の状況を詳しく調べています。

※こちらのニュースは当初、女子高校生の容体について「意識なし」との警察広報に基づき、「重体」とお伝えしました。しかし、その後の取材で女子高校生は病院に搬送される際、受け答えができない状態ではあったものの、意識はあり、軽傷とみられることが判明し、容体の情報を更新しました。