美容外科医・紀田基邦が私服で魅せる初写真集、先行カット第2弾公開　2ショット撮影もできるお渡し会も

美容外科医・紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』（主婦と生活社／7月17日発売）の先行カットが公開された。

【写真】紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』先行カット

紀田は「THE BEAUTE CLINIC」（ザ・ボーテクリニック）の院長を務め、“ヒアルロン酸の魔術師”としても知られる美容外科医。本作は紀田にとって初となる写真集で、「自分を愛することが美しさの本質である」という想いをタイトルに込め、これまでの歩みや自身の変化、“自分を受け入れ、前に進む姿勢”を表現した一冊となっている。

紙面では紀田の素顔や美意識に迫る内容に加え、自身の整形箇所や美容メンテナンスに関する初公開情報も収録される。

今回新たに公開されたカットでは、黒縁メガネをかけてくつろぐオフ感のあるカット、花を片手にスーツ姿でアンニュイな雰囲気を見せるカット、夕日を背にこちらを見つめるカット、鍛え上げられた肉体美で後ろ姿からも大人の色気を漂わせるカットなどが披露されている。撮影はすべて私服姿で行われ、白衣姿とは一味違う紀田の新たな魅力が切り取られている。

あわせて、写真集の発売を記念したトークショー＆お渡し会が東京・大阪で開催される。東京会場は7月17日に六本木 蔦屋書店、大阪会場は7月18日に梅田 蔦屋書店で実施。チケットは1冊券・2冊券・3冊券・5冊券の4種類が用意され、本人からの直接手渡し、事前サイン入り本への宛名入れ、スマホでの2ショット撮影、握手、限定トークショーへの参加など、券種に応じた特典が付与される。トークショー内では、ファンから寄せられた質問に紀田本人が答えるQ&Aコーナーも予定されている。

参加対象は、期間中に蔦屋書店オンラインで特典チケット付き写真集を予約・購入した人。申込期間は東京会場が6月30日23時59分まで、大阪会場が7月5日23時59分まで。先着での受付となり、予定枚数に達し次第販売終了となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）