俳優の吉岡里帆さんと、M!LKの塩粼太智さん、曽野舜太さん、吉田仁人さんが、「サマージャンボプレミアム」「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」発売記念イベントに登壇しました。

【写真を見る】【M!LK・塩粼太智】初X投稿の「三点倒立」で50万超え爐いい有瓩亡遒咫ゝ伐里帆も すごい！アイドルパワーですね





今回初めてサマージャンボ宝くじのCMにゲスト出演した塩粼さん、曽野さん、吉田さん。









塩粼さんは、猖佑燭3人は歌唱するシーンがあって、監督さんから僕は『めっちゃ笑ってください』みたいな感じで言われて。もう1日分の笑顔を撮影で全部出し切りましたね瓩噺譴蠅泙靴拭









曽野さんは、犲に残る歌で、歌っていてもなかなかない音程の取り方をしてたりして。歌詞が詰まりまくっていて、字余りって感じでした瓩反兇衒屬蠅泙靴拭









さらに塩粼さんは、CM中に歌が流れているところで、僕と舜太はすごいニコニコしてる横で、吉田さんが1人めちゃくちゃキメ顔してる瓩般世すと、曽野さんも爐△函CDを渡すシーンの時の「すぃーでぃー（CD）」ってところもね瓩筏氾弔気鵑離皀離泪佑鯣簣。すると吉田さんは爐△譴呂垢戮同藹个任広瓩半个い覆ら明かしていました。









「自分史上最高の出来事」を聞かれると、塩粼さんはXを最近始めたんですけど、1個目の投稿を何にしようかなと思ったんです。普通に自撮りしてもあれだし、何しようかなと思って、自宅でとりあえず『三点倒立』してみたんですよ。『三点倒立』した写真をアップしたら、50万くらい『いいね』が付いていて、「えー！最高じゃん！」って思いました瓩繁面の笑みで語ると、吉岡さんは爐垢瓦ぁアイドルパワーですね瓩閥辰い人融劼任靴拭









曽野さんと吉田さんは、音楽の男性部門で賞を受賞したことを挙げ、曽野さんは狠棒部門で最優秀賞を頂いて、壇上に上がって5人みんなでハグし合った景色が忘れられなくて瓩肇灰瓮鵐函









吉田さんも犧思い返すとなんですけど、みんな本当に新鮮な顔をしていたというか、それぞれびっくりしている表情が映像に残っているのが、メモリアルでよかったなって思いますね瓩抜恭歓爾欧墨辰靴泙靴拭









吉岡さんは、「史上最高の夏の思い出」を聞かれると、狢耋僂1か月半生活したことです。映画の撮影だったんですけど、初めて海外で1か月半生活して、すっごく楽しくて。ホテル生活ではあったんですけど、近所のコインランドリーに洗濯物を洗いに行ったりとかして、半袖・短パン・ビーチサンダルで洗濯物を抱えて街中に洗濯しに行くとかは、なかなか今日本ではできないので、すっごい楽しかったです瓩半亟蕕膿兇衒屬蠅泙靴拭









その話を笑顔で聞いていた3人。曽野さんは犁伐さんがコインランドリーですか？そこの写真を撮るだけで写真集に出せそうですね！瓩叛篁燭垢襪函吉岡さんも爐困辰搬耋兩験茲続いたので、みんなと仲良くなって瓩半亟蕁

すると塩粼さんは犹臆辰靴燭ったです。瓩箸弔屬笋、会場は笑いに包まれました。







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