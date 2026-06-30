国際卓球連盟（ITTF）は29日、2026年第27週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は17選手がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が前週と変わらず4位に入り、日本女子最高位を維持した。また、早田ひな（日本生命）も10位をキープし、日本勢2選手がトップ10入りを果たしている。

なお、1位の孫頴莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。朱雨玲（マカオ）も3位をキープした。

日本勢では、大藤沙月（ミキハウス）が12位をキープし、橋本帆乃香（デンソー）も13位で変動なし。伊藤美誠（スターツ）は15位を維持し、長粼美柚（木下グループ）は1ランクダウンの18位となった。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は21位で変動なし。横井咲桜（ミキハウス）も25位をキープし、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も28位で続いている。

また、平野美宇（個人）は30位で前週から変わらず。赤江夏星（日本生命）は39位で変動なく、芝田沙季（日本ペイントグループ）も52位をキープした。

前週キャリア最高位を更新した青木咲智（ミキハウス）は69位をキープ。笹尾明日香（日本生命）は70位で変動なし。兼吉優花（中央大）は1ランクアップの76位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は2ランクアップの77位となった。出澤杏佳（レゾナック）は2ランクアップの96位に入り、トップ100を維持している。

今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年6月29日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

4位 （-）：張本美和

10位（-）：早田ひな

12位（-）：大藤沙月

13位（-）：橋本帆乃香

15位（-）：伊藤美誠

18位（↓ 17位）：長粼美柚

21位（-）：佐藤瞳

25位（-）：横井咲桜

28位（-）：木原美悠

30位（-）：平野美宇

39位（-）：赤江夏星

52位（-）：芝田沙季

69位（-）：青木咲智

70位（-）：笹尾明日香

76位（↑ 77位）：兼吉優花

77位（↑ 79位）：竹谷美涼

96位（↑ 98位）：出澤杏佳