NELKE・RIRIKO（Vo, G）が、DJを務めるFMヨコハマの新レギュラー番組『そろそろ寝る件』が、7月6日よりスタートすることをアナウンスした。初回放送は7月6日25時30分より、以降毎週月曜日25時30分〜26時に放送される。

初回放送では、RIRIKOが自身初となるレギュラーラジオ番組への意気込みを語るほか、NELKE結成までの歩みやバンドのルーツについてもトークを展開。さらに、事前にファンから募集したメッセージに答えるコーナーも実施し、RIRIKOの素顔や等身大の魅力を感じられる内容になっているという。

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◾️RIRIKO コメント

NELKE初、レギュラーラジオ「そろそろ寝る件」

RIRIKO憧れのラジオDJ！

憧れ過ぎて学生時代は放送委員になり、好きに音楽流してマイクでDJごっこしていたら先生に見つかりすっごい怒られた経験を活かして、楽しい30分をお届けできるよう頑張ります！よろしくお願いします！

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今後も音楽活動の裏側や近況トーク、リスナーとの交流を通じて、RIRIKOならではの魅力を届けていくとのことなので、是非チェックしていただきたい。

◾️「Greedy!!」

2026年7月1日（水）リリース

（作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE）

※日本工学院CMソング

◾️その他リリース情報 ▼「Chapter」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://nelke.lnk.to/Chapter

（作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE） ▼「Bouquet」

2026年4月1日（水）配信リリース

配信：https://NELKE.lnk.to/Bouquet

◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞ 2026年

4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00

4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00

4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00

4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00

5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00

7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00 ▼チケット

前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別

北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別

東京｜全席指定：7,000円（税込）

当日：各券種上記金額プラス500円

Info：https://nelke.aremond.com/schedule/

◾️＜NELKE 2MAN TOUR 2026「MERGE」＞

2026年

10月14日（水）大 阪｜BIGCAT ｜18:00/19:00（w / NEE）

10月27日（火）愛 知｜DIAMOND HALL ｜18:00/19:00（w / NOMELON NOLEMON）

11月18日（水）神奈川｜KT Zepp Yokohama ｜18:00/19:00（w / フレデリック） ライブ詳細：https://www.nelke-official.com/live/