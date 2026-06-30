リユース部品が環境価値に！ NGP×Linkhola「自動車パーツリサイクル」

記事ポイント 自動車リサイクル部品のCO2削減を世界初の方法論でカーボンクレジット化新品製造との排出量差分を定量化し第三者審査で二重計上を防止2026年秋頃に第1号クレジット発行を目指しScope 3削減手段として活用へ 自動車リサイクル部品のCO2削減を世界初の方法論でカーボンクレジット化新品製造との排出量差分を定量化し第三者審査で二重計上を防止2026年秋頃に第1号クレジット発行を目指しScope 3削減手段として活用へ

NGPとLinkholaは、自動車リサイクル部品の再利用によるCO2削減効果を世界で初めてボランタリーカーボンクレジットとして評価・流通させる新方法論「自動車パーツリサイクル」を策定しました。

産学共同研究データと外部専門家の客観的レビュー、制度運営委員会の厳正な審査を経て、2026年5月27日に正式策定にいたっています。

NGP×Linkhola「自動車パーツリサイクル」

方法論名称：自動車パーツリサイクル正式策定日：2026年5月27日制度：EARTHSTORYボランタリークレジット制度（Linkhola運営）対象：国内の使用済み自動車から適切に回収された自動車パーツ（リユース部品）の再利用算定対象部品数：90部品（左右区別等を含め115部品）第1号クレジット発行目標：2026年秋頃

NGPは全国の自動車リサイクル事業者で構成される組織として、リサイクルパーツの普及と品質確保に長年取り組んできました。Linkholaは民間主導のボランタリークレジット制度「EARTHSTORY」を運営し、申請から審査・発行までをワンストップで提供するプラットフォームです。今回の方法論策定は、NGPの実証データとLinkholaの制度設計力が結びついた成果です。

方法論策定の背景

世界的な脱炭素化の流れを受け、企業にはサプライチェーン全体のCO2削減が求められています。

新品部品の製造には資源採掘、素材製造、加工、輸送など多くのエネルギーが必要です。

一方、使用済み自動車から回収した部品を品質確認・美化したうえで再利用するリサイクルパーツは、新たな資源採掘や製造工程を大幅に削減できるため、環境負荷を低減できます。

NGPは2013年に富山県立大学・明治大学との産学共同研究を開始し、LCA（ライフサイクルアセスメント）に基づく算定手法を確立しました。

しかしこれまで、こうした削減効果を信頼性の高いカーボンクレジットとして評価・流通させるための方法論は、国内外に存在していませんでした。

「自動車パーツリサイクル」方法論の概要

本方法論は、使用済み自動車から適切に回収・品質管理され、再び市場に供給された自動車パーツ（外装・機能部品等）の再利用を対象とします。

算定では、対象パーツを「新品で製造・流通させた場合（ベースライン）」と「リユース部品として美化・点検・流通させた場合」のCO2排出量の差分を削減量として定量化します。

信頼性の確保には、EARTHSTORYボランタリークレジット制度のもとでデジタル技術によるデータの透明性・トレーサビリティを確保し、独立した第三者審査機関による厳格な検証で二重計上を防止しています。

2つの革新ポイント

第1の革新点は、「部品」の再利用（リユース）を直接評価する点です。

破砕や製錬を伴う「素材リサイクル」とは異なり、形状・機能を保ったまま再利用する「部品リユース」そのものを評価します。新品の製造を代替するため、製造時の膨大なエネルギー消費とCO2排出を直接、大幅に回避できます。

第2の革新点は、自動車産業全体のScope 3対策ニーズとリサイクル産業の持続的発展を同時に実現できる点です。

創出された高品質なクレジットは、サプライチェーンでの排出削減を推進したい自動車産業関連会社が購入・活用します。その収益が自動車リサイクル事業者に還元されることで、リサイクル部品のさらなる品質向上・流通拡大につながります。

NGPが算定する自動車部品と今後の展望

NGPは現在、90部品（左右区別等を含め115部品）について独自のCO2削減量算定が可能です。

外装・ボディー系、ライト・ミラー系、機能・駆動・足回り系、電装・エアコン系など多岐にわたるカテゴリをカバーしており、このカバー率が本方法論の実効性を支えています。

今後、NGPは90部品のうち一部の部品を対象に本方法論に基づいた「第1号クレジット創出プロジェクト」の申請および登録プロセスを始動します。自動車パーツリユースを対象とした世界初のクレジットとして、2026年秋頃の発行を目指しています。

NGPは組合全体の取組として2030年までに処理台数1,000万台、リユース等2,000万点、CO2削減量50万t-CO2の達成を目標としており、本方法論はその実現に向けた重要な基盤となります。

各社コメント

NGP 代表取締役 佐藤 幸雄氏は次のようにコメントしています。「リサイクルパーツの活用による環境貢献を、客観的なCO2削減量として可視化し、ボランタリークレジットという新たな環境価値として評価する道筋が開かれました。今後も全国の会員企業とともに、リサイクルパーツのさらなる普及を進め、自動車産業におけるサーキュラーエコノミーの推進とカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。」

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 理事長 小林 信夫氏は「自動車リサイクル部品のCO2削減効果をボランタリークレジットとして評価する方法論が策定されたことは、私たち自動車リサイクル事業者の取り組みが、社会的・環境的な価値としてより明確に認められる大きな一歩であると考えています」と語っています。今後も組合員一丸となって適正処理とリサイクルパーツの品質向上・流通拡大に取り組み、持続可能なモビリティ社会の実現を目指すとしています。

Linkhola 代表取締役 野村 恭子氏（環境学博士）は「日本における自動車リサイクルと脱炭素の可視化の先駆者であるNGP様から高度な実証データの提供を受け、中立なクレジット制度運営主体として、世界初の画期的な方法論『自動車パーツリサイクル』を策定できたことを誇りに思います。修理して使い続ける文化・価値観、技術の継承、サーキュラーエコノミーの文脈において、部品の再利用は『優先されるべき脱炭素アプローチ』の一つです」とコメントしています。

EARTHSTORYボランタリークレジット制度

EARTHSTORYは、Linkholaが運営する民間主導のボランタリークレジット制度で、申請・審査・発行までをワンストップで提供する独立したプラットフォームです。

デジタル技術をベースとした自動化と最適化された制度設計により、最短3か月という国内最速クラスでカーボンクレジットを発行・流通できるガバナンスシステムを備えています。

既存のJ-クレジットや海外ボランタリークレジット制度等でカバーされていない革新的な温室効果ガス削減・吸収アプローチに対し、客観的なデータ提供に基づき新方法論を迅速に構築し、国内外の多様なプレイヤーの環境価値マネタイズとESGビジネスの成長を支援しています。

自動車リサイクル部品の活用によって新品製造を回避した分のCO2削減量が客観的なカーボンクレジットとして評価され、サプライチェーン全体の脱炭素に取り組む企業がそのクレジットを購入・活用できる仕組みが整いました。

部品リユースの環境価値が市場で取引可能になることで、リサイクル事業者の持続的な発展と自動車産業全体のカーボンニュートラルを両立する循環が動き始めます。

NGPとLinkholaによる「自動車パーツリサイクル」方法論の紹介でした。

よくある質問

Q. 「自動車パーツリサイクル」方法論はどのようにCO2削減量を算定しますか？

A. 対象パーツを「新品で製造・流通させた場合（ベースライン）」と「リユース部品として美化・点検・流通させた場合」のCO2排出量の差分を削減量として定量化します。NGPが2013年から産学共同研究で確立したLCA評価手法を基盤とし、第三者審査機関による検証で二重計上を防いでいます。

Q. 第1号クレジットはいつ発行される予定ですか？

A. NGPが90部品のうち一部の部品を対象に「第1号クレジット創出プロジェクト」の申請・登録プロセスを始動しており、2026年秋頃の発行を目指しています。

Q. 「部品リユース」と「素材リサイクル」はどう違うのですか？

A. 素材リサイクルが破砕や製錬を伴うのに対し、部品リユースは形状・機能を保ったまま再利用します。新品製造そのものを代替するため、製造時のエネルギー消費とCO2排出を直接、大幅に回避できる点が本方法論の評価対象となっています。

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