SKY-HI率いるBMSG、アーティストの資産形成・ライフプラン支援プログラム導入「音楽が仕事になってしまうことを避けたい」
【モデルプレス＝2026/06/30】SKY-HI（スカイハイ）が代表取締役CEOを務めるマネジメント／レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting ＆ Gathering‘26」が6月29日、都内にて開催された。アーティストが自分らしく才能を発揮し続けられる環境を目指し、新たな支援プログラム「Unseen Life Plan（アンシンライフプラン）」を導入することが発表された。
【写真】BMSG所属アーティスト一同の力強い眼差し
BMSGは、所属アーティストが社会人として豊かな人生設計を描けるよう、コンプライアンスやビジネスマナー、金融知識、メンタルヘルスといった各種研修に加え、新たに資産形成・ライフプラン支援プログラム「Unseen Life Plan」を導入することを発表。この取り組みの背景としてSKY-HIは、一般的な社会人経験がないままアーティストとして成功したことで、金銭感覚が狂ってしまうケースが少なくないことに触れ、「どうしたらみんながより幸せな30代、40代を過ごしていってくれるかな、みたいなことをずっと考えていた」と、所属アーティストの将来を見据えた真摯な思いを語った。
さらにアーティストのキャリアについて、「スポーツ選手とかも近いところがあると思うのですが、やっぱり一般的な定年の年齢まで第1線でやるっていうのは原則不可能。もちろん、一握りはいらっしゃるのは事実です。でも、基本的にはやっぱり難しいのが事実としてございます」と言及。続けて「現役のうちに稼げるだけ稼がなきゃみたいなことになってしまうと、本当は何が作りたいのか。自分がやるべき音楽は何なのか。自分がやるべきパフォーマンスは何なのかっていうことに向き合う時間がどうしても減っていってしまう。そしていつしか音楽が仕事になってしまうことを避けたい」と、純粋なクリエイティビティが失われることへの危機感を口にした。
こうした課題を解決し、アーティストが安心して自分らしく才能を発揮し続けられる環境を整えるために始動するのが、同プログラム。具体的なサポート内容についてSKY-HIは「個人の積立金に対して最大100%の支援金を上乗せして、会社からもお払いしますよとサポートするので、資産形成をスタートさせましょう」と具体的な仕組みを説明した。
続けて「資産形成を早いうちからやっていって、成功を若いうちにされた方が、生活への不安は『Unseen』の世の中に対して、安心を掴み取っていただいて、自分は本当は何がやりたいのか、どういう音楽を突き詰めたいのか、1回しばらくお休みして見聞を広めたいもありでしょう。ものすごくニッチでマニアックなジャンルに進んでいくのもいいでしょう。その上で、とても商業的なものに心が惹かれるんだったら、より突き詰めていくのもいいでしょう」と多様な選択肢を持てる環境を提示。「そういった音楽やアートに対しての純粋性を保った組織にしていきたいという風に思っております」と、所属アーティストが表現活動に没頭できる環境を整えていくことを明言した。
【教育】税務・財務の基礎から学ぶ「金融教育受講支援」
確定申告の仕組みや、税の仕組みを学ぶ実践的な金融教育ワークショップをアーティスト及びアーティストの保護者様向けに定期開催。受講にかかる費用は、会社が「金融教育受講支援金」として全額サポートする。
【行動】特定の金融機関に縛られない「中立な資産形成支援」
特定の金融商品の斡旋、勧誘や金融機関とのタイアップは一切行わず、外部の独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）や公認会計士と提携し、アーティストがキャリアサイクルやライフプランに合わせて相談できる環境を提供。これにより、偏らない立場での資産運用・ライフプランニングの実行を支援する。
【継続】個人の積立実績に応じ、積立金の最大100%を支援金として上乗せする「資産形成サポート制度」
アーティストが将来に向けて行う自発的な資産形成（積立）の状況に応じ、会社が支援金を支給する仕組みを導入する（※上限：通算合計500万円／源泉控除のうえ支給）。
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANON（カノン）が注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇した。
プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージも展開。STARGLOWが「Good Boys Anthem」などを披露したほか、ふみのが「favorite song」、BMSG TRAINEEが「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」などをそれぞれ高い表現力でパフォーマンスし、会場を沸かせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆BMSG、アーティストの未来を守る新プログラム導入
BMSGは、所属アーティストが社会人として豊かな人生設計を描けるよう、コンプライアンスやビジネスマナー、金融知識、メンタルヘルスといった各種研修に加え、新たに資産形成・ライフプラン支援プログラム「Unseen Life Plan」を導入することを発表。この取り組みの背景としてSKY-HIは、一般的な社会人経験がないままアーティストとして成功したことで、金銭感覚が狂ってしまうケースが少なくないことに触れ、「どうしたらみんながより幸せな30代、40代を過ごしていってくれるかな、みたいなことをずっと考えていた」と、所属アーティストの将来を見据えた真摯な思いを語った。
さらにアーティストのキャリアについて、「スポーツ選手とかも近いところがあると思うのですが、やっぱり一般的な定年の年齢まで第1線でやるっていうのは原則不可能。もちろん、一握りはいらっしゃるのは事実です。でも、基本的にはやっぱり難しいのが事実としてございます」と言及。続けて「現役のうちに稼げるだけ稼がなきゃみたいなことになってしまうと、本当は何が作りたいのか。自分がやるべき音楽は何なのか。自分がやるべきパフォーマンスは何なのかっていうことに向き合う時間がどうしても減っていってしまう。そしていつしか音楽が仕事になってしまうことを避けたい」と、純粋なクリエイティビティが失われることへの危機感を口にした。
◆BMSG、アーティストが表現に没頭できる環境づくり
こうした課題を解決し、アーティストが安心して自分らしく才能を発揮し続けられる環境を整えるために始動するのが、同プログラム。具体的なサポート内容についてSKY-HIは「個人の積立金に対して最大100%の支援金を上乗せして、会社からもお払いしますよとサポートするので、資産形成をスタートさせましょう」と具体的な仕組みを説明した。
続けて「資産形成を早いうちからやっていって、成功を若いうちにされた方が、生活への不安は『Unseen』の世の中に対して、安心を掴み取っていただいて、自分は本当は何がやりたいのか、どういう音楽を突き詰めたいのか、1回しばらくお休みして見聞を広めたいもありでしょう。ものすごくニッチでマニアックなジャンルに進んでいくのもいいでしょう。その上で、とても商業的なものに心が惹かれるんだったら、より突き詰めていくのもいいでしょう」と多様な選択肢を持てる環境を提示。「そういった音楽やアートに対しての純粋性を保った組織にしていきたいという風に思っております」と、所属アーティストが表現活動に没頭できる環境を整えていくことを明言した。
◆「Unseen Life Plan」
【教育】税務・財務の基礎から学ぶ「金融教育受講支援」
確定申告の仕組みや、税の仕組みを学ぶ実践的な金融教育ワークショップをアーティスト及びアーティストの保護者様向けに定期開催。受講にかかる費用は、会社が「金融教育受講支援金」として全額サポートする。
【行動】特定の金融機関に縛られない「中立な資産形成支援」
特定の金融商品の斡旋、勧誘や金融機関とのタイアップは一切行わず、外部の独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）や公認会計士と提携し、アーティストがキャリアサイクルやライフプランに合わせて相談できる環境を提供。これにより、偏らない立場での資産運用・ライフプランニングの実行を支援する。
【継続】個人の積立実績に応じ、積立金の最大100%を支援金として上乗せする「資産形成サポート制度」
アーティストが将来に向けて行う自発的な資産形成（積立）の状況に応じ、会社が支援金を支給する仕組みを導入する（※上限：通算合計500万円／源泉控除のうえ支給）。
◆BMSG、ビジネスカンファレンス開催
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANON（カノン）が注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇した。
プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージも展開。STARGLOWが「Good Boys Anthem」などを披露したほか、ふみのが「favorite song」、BMSG TRAINEEが「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」などをそれぞれ高い表現力でパフォーマンスし、会場を沸かせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】