◆サッカー北中米Ｗ杯 決勝トーナメント１回戦 ブラジル ２―１ 日本（２９日、ヒューストン）

ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、同６位のブラジルと激闘を演じたが、後半アディショナルタイムに決勝点を許し、１−２で敗退。ベスト１６入りは叶わなかった。

日本は前半２９分、ＭＦ佐野海舟の鮮やかなゴールで先制に成功。その後も堅守でブラジルの猛攻を凌いだが、後半１１分にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれた。延長戦突入が濃厚となった後半アディショナルタイム６分、一瞬の隙を突かれFWマルチネリに決勝ゴールを献上。５度の世界王者に輝いたセレソンの壁は高かった。

敗戦の場面は、まさに力の差を見せつけられた瞬間だった。自陣でボールを保持した田中が死角から迫るブラジル選手にボールを奪われ、素早いパスワークで中央を崩された。終盤まで押し込まれながらも粘り強く戦い抜いた守備は、日本の成長を証明していたが、反撃の糸口を見つけられていなかったことも現実だった。

この試合のボール保持率は日本が３０％、ブラジルが６２％（中立８％）。数字上はブラジルの支配が目立つが、かつてのカタールＷ杯のドイツ戦（２４％）、スペイン戦（１８％）と比較すると、ボールを保持し、自分たちのリズムで戦う時間は確実に増えている。森保一監督が掲げる「いい守備からいい攻撃」というコンセプトに加え、ボールを保持して試合をコントロールする時間は、１次リーグ初戦のオランダ戦（３７％）を含め、強豪相手にも着実に増加している。

試合後、森保監督は５度目の挑戦でも届かなかった「決勝トーナメント初戦突破」の壁について、冷静にこう語った。

「一気に何かを変えたいというところはありますが、歴史はそう簡単には動いてくれないと思います。ただ、地道に積み上げていけば、大きく歴史は動くかなと思います。とにかく自分たちの力、過去も見つめて、成果と課題をしっかりと抽出しながら力をつけていく。どこかで歴史の扉が開くことを夢見て、目標としてやっていかなければいけないのかなと思います」

ボール保持率という客観的データが示す通り、森保ジャパンは過去４年間で着実に「世界と渡り合える力」を蓄えてきた。ヒューストンで流した悔し涙を糧に、日本サッカーの歴史を変える戦いは、新たな４年後のステージへと持ち越される。（金川 誉）