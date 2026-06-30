◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャースは２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦で２回に先取点を奪った。

両軍無得点の２回に先頭でこの日復帰したＴ・ヘルナンデスが遊撃への内野安打で出塁。続くタッカーの右中間への飛球はアスレチックス外野陣が打球を見失って安打となり、無死一、三塁でマンシーが打席に立つと、右前適時打を放って先取点をたたき出した。ラッシングも右前適時打で続いた。

この試合、両軍ともに「７番・三塁」でスタメンに名を連ねたのは「マックスマンシー」。スペルも「Ｍａｘ Ｍｕｎｃｙ」で同じの同姓同名なだけでなく、８月２５日の誕生日も同じだ。ドジャースのマンシーが１９９０年生まれの３５歳、アスレチックスのマンシーが２００２年生まれの２３歳で１２歳差だが、ドラフト指名されたのもともにアスレチックス。ドジャースのマンシーは２０１２年ドラフト５巡目（全体１６９位）でアスレチックス入りし、１７年からドジャースに加わった。アスレチックスのマンシーは２１年ドラフト１巡目（全体２５位）でアスレチックス入りし、昨年メジャーデビューした。１２歳年上のマンシーが１打席目から意地の適時打を放った。

「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）あ、初回先頭の１打席目に一ゴロに倒れ、２回１死一、三塁の２打席目は見逃し三振に倒れた。