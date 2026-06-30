２７日、カザフスタン・カルカラで行われた騎馬競技。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

【新華社アルマトイ6月30日】カザフスタン南部アルマトイ州カルカラで27日、大規模な民族文化イベントが開かれた。馬術ショーや馬の群走、騎馬競技、文化公演などが行われ、数万の観衆が集まった。

２７日、カザフスタン・カルカラで草原を駆ける馬の群れ。（ドローンから、アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで馬術ショーや騎馬競技を楽しむ人々。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで行われた馬術ショー。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで行われた騎馬競技。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで、タカを披露する男性。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで行われた騎射競技。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラでラクダに乗る少年。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで行われた馬術ショー。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで草原を駆ける馬の群れ。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで、パフォーマンスを見る人たち。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２７日、カザフスタン・カルカラで、馬に乗り自撮りをする女性。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）