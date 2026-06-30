江藤愛アナ“同期”田中みな実の結婚＆妊娠を祝福「本当におめでとう」 笑顔で呼びかけ
TBSの江藤愛アナが、6月30日放送の同局系『ひるおび』（前10：25）に生出演。TBS時代の同期である田中みな実が29日、亀梨和也との結婚と妊娠を発表したことを受け、祝福コメントを寄せた。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
番組では、入社当時の江藤アナと田中の映像を公開。これを受ける形で、江藤アナは「みなさん、知らない方の方が多いかもしれないですけど」と恐縮しつつ「2009年に唯一の同期で入ったんですけど、本当におめでとう！実は今月会う約束をしていて。天気とかいろいろあって会えなかったんですけど、きのう『おめでとう』ってメールしたら『会って伝えたかったんだよ』って言ってくれて。うれしいじゃないですか」と回顧。
続けて「また、来月会う約束をして、会いたいなって思うし。本当にハートのある女性なので、ステキな家庭を築いていくんだろうなと思っていて。そうしたら、きょうご家族で『ひるおび』を見てくれているって。おめでとう！」と呼びかけていた。
2人は同じ青山学院大学出身で、2009年入社の同期。2025年12月放送の『日曜日の初耳学』では、田中が江藤アナについて「（1年目の仕事は）江藤さんは10月から朝の帯番組について、私はラジオが1本と、深夜番組が1本だったんです。いずれも隔週収録だったので、基本的には暇で、ずっと電話番をしていたんです」と打ち明けた。
続けて「私が朝来て、コーヒーの準備をしたり新聞を仕分けしていると、江藤がろうかで泣いたりしているんです。泣いている彼女を見る度に、くやしくて。彼女は毎日成長して、涙を流して、くやしい思いをして、どんどん大きくなっているのに、私なにも成長がないなって、自分の状況を悲観したし、なんで私が選ばれなかったんだろうって、ずっと考えたんです」と赤裸々に告白していた。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
番組では、入社当時の江藤アナと田中の映像を公開。これを受ける形で、江藤アナは「みなさん、知らない方の方が多いかもしれないですけど」と恐縮しつつ「2009年に唯一の同期で入ったんですけど、本当におめでとう！実は今月会う約束をしていて。天気とかいろいろあって会えなかったんですけど、きのう『おめでとう』ってメールしたら『会って伝えたかったんだよ』って言ってくれて。うれしいじゃないですか」と回顧。
2人は同じ青山学院大学出身で、2009年入社の同期。2025年12月放送の『日曜日の初耳学』では、田中が江藤アナについて「（1年目の仕事は）江藤さんは10月から朝の帯番組について、私はラジオが1本と、深夜番組が1本だったんです。いずれも隔週収録だったので、基本的には暇で、ずっと電話番をしていたんです」と打ち明けた。
続けて「私が朝来て、コーヒーの準備をしたり新聞を仕分けしていると、江藤がろうかで泣いたりしているんです。泣いている彼女を見る度に、くやしくて。彼女は毎日成長して、涙を流して、くやしい思いをして、どんどん大きくなっているのに、私なにも成長がないなって、自分の状況を悲観したし、なんで私が選ばれなかったんだろうって、ずっと考えたんです」と赤裸々に告白していた。