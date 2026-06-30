11時の日経平均は527円高の6万9995円、東エレクが311.76円押し上げ 11時の日経平均は527円高の6万9995円、東エレクが311.76円押し上げ

30日11時現在の日経平均株価は前日比527.22円（0.76％）高の6万9995.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は556、値下がりは955、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を311.76円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が65.17円、フジクラ <5803>が50.08円、太陽誘電 <6976>が46.76円、ファナック <6954>が38.38円と続く。



マイナス寄与度は74.02円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、キオクシア <285A>が14.08円、コナミＧ <9766>が11.06円、ＴＤＫ <6762>が11.06円、トヨタ <7203>が8.55円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、銀行と続く。値下がり上位には輸送用機器、水産・農林、その他製品が並んでいる。



※11時0分13秒時点



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