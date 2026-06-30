Takaの圧巻シャウトに「えぐい!!!」の声 Awich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskのコラボパフォーマンス公開
Awich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskによるプロジェクト「YAO」をフィーチャーした、レッドブルの映像コンテンツ新シリーズ『Red Bull IN-YO!』第1弾が29日、レッドブルのヒップホップ専門YouTubeチャンネル『レッドブルマイク』で公開された。
【動画】Awich×CHICO CARLITO×ONE OK ROCK×Paledusk『Red Bull IN-YO!』パフォーマンス動画
『Red Bull IN-YO!』は、ヒップホップをベースに、さまざまなジャンルとのセッションを通じて新たな音楽を生み出す映像コンテンツシリーズ。記念すべき第1弾では、Awich、CHICO CARLITOという人気ラッパーに加え、世界で活躍するロックバンド・ONE OK ROCK、海外フェスへの出演も相次ぐPaleduskの4組によるプロジェクト「YAO」が登場した。
『Red Bull IN-YO!』では、「陰陽」の言葉になぞらえ、ヒップホップを象徴する「韻」と異ジャンルの「陽」が交わることで、新たな作品を生み出していく。公開されたパフォーマンスでは、ロックとヒップホップ、それぞれのシーンをけん引する4組がジャンルの垣根を越えた熱いセッションを繰り広げている。
公開後、SNS上では「最強すぎてる」「最高のメンバー」といった声が上がる中、「TAKAやばい、シャウトやばい」「Taka恐ろしく歌が上手い」「Takaがえぐい!!!」といったコメントが続々。特にTakaの圧倒的な歌唱力とシャウトに大きな反響が集まっている。
【動画】Awich×CHICO CARLITO×ONE OK ROCK×Paledusk『Red Bull IN-YO!』パフォーマンス動画
『Red Bull IN-YO!』は、ヒップホップをベースに、さまざまなジャンルとのセッションを通じて新たな音楽を生み出す映像コンテンツシリーズ。記念すべき第1弾では、Awich、CHICO CARLITOという人気ラッパーに加え、世界で活躍するロックバンド・ONE OK ROCK、海外フェスへの出演も相次ぐPaleduskの4組によるプロジェクト「YAO」が登場した。
公開後、SNS上では「最強すぎてる」「最高のメンバー」といった声が上がる中、「TAKAやばい、シャウトやばい」「Taka恐ろしく歌が上手い」「Takaがえぐい!!!」といったコメントが続々。特にTakaの圧倒的な歌唱力とシャウトに大きな反響が集まっている。