大前りょうすけ、妻・松原朋美アナの第2子妊娠を報告「父ちゃんがむしゃらに働きます!!」
名古屋を拠点に活動するお笑い芸人・大前りょうすけ（本名・大前亮将／42）が6月30日、自身のXを更新。妻で中京テレビ・松原朋美アナウンサー（36）の第2子妊娠を報告した。
【写真】ふっくらお腹の妻に寄り添う娘ちゃんの写真を添えて報告した大前りょうすけ
大前は「この夏、大前家に新しい家族が増えます!!第二子を授かりました!!」と、ふっくらお腹の松原アナと娘のショットを公開。続けて「父ちゃんがむしゃらに働きます!!」と宣言し「守りに入るのではなくより一層攻めの姿勢で精進していきたいと思います」と誓った。
大前は1984年4月16日生まれ、京都府出身。コンビ「プリンセス金魚」として22年3月の解散まで『NHK新人演芸大賞』決勝進出や『上方漫才大賞』新人賞ノミネートなどの実績を残した。2016年10月にワタナベエンターテインメントに移籍後は、活動拠点を名古屋に移し、『OH！ MY CHANNEL！』のほか、CBCラジオ『大前りょうすけのちょいバズ！』、中京テレビ『ぐ〜たくさん』などで活動する。
松原アナは岐阜県出身で、12年に中京テレビにアナウンサーとして入社。現在は夕方の報道番組『キャッチ！』に出演する。また、キンタロー。がブログで紹介したことで、前田敦子似のアナウンサーとしても知られる。
2人は22年8月、結婚を発表。24年3月13日に第1子女児の誕生を報告した。
【写真】ふっくらお腹の妻に寄り添う娘ちゃんの写真を添えて報告した大前りょうすけ
大前は「この夏、大前家に新しい家族が増えます!!第二子を授かりました!!」と、ふっくらお腹の松原アナと娘のショットを公開。続けて「父ちゃんがむしゃらに働きます!!」と宣言し「守りに入るのではなくより一層攻めの姿勢で精進していきたいと思います」と誓った。
松原アナは岐阜県出身で、12年に中京テレビにアナウンサーとして入社。現在は夕方の報道番組『キャッチ！』に出演する。また、キンタロー。がブログで紹介したことで、前田敦子似のアナウンサーとしても知られる。
2人は22年8月、結婚を発表。24年3月13日に第1子女児の誕生を報告した。