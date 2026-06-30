2026年6月30日（火） MLB ブルージェイズ vs メッツ 試合結果
開催：2026.6.30
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 2 - 1 [メッツ]
MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとメッツが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するメッツの先発投手はショーン・マナイアで試合は開始した。
1回裏、さらにセンターがエラーでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYM
5回裏、9番 マイルズ・ストロー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-0 NYM
7回表、4番 フランシスコ・リンドア 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 TOR 2-1 NYM
試合は2対1でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はメッツのショーン・マナイアで、ここまで1勝3敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝3敗17Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.236となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-30 10:36:12 更新