開催：2026.6.30

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 1 [メッツ]

MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとメッツが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するメッツの先発投手はショーン・マナイアで試合は開始した。

1回裏、さらにセンターがエラーでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYM

5回裏、9番 マイルズ・ストロー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-0 NYM

7回表、4番 フランシスコ・リンドア 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 TOR 2-1 NYM

試合は2対1でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はメッツのショーン・マナイアで、ここまで1勝3敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝3敗17Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.236となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:36:12 更新