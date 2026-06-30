株式会社浅沼商会は、都市部での撮影に最適とするFotoproブランドのカメラバッグ「UB-1」を7月3日（金）に発売する。

撮影機材用のメイン収納部と、小物などが収納できるトップ収納部を備えた2気室構造のカメラ用バックパック。

メイン収納部へは背面と側面からの2方向からアクセス可能。トップ収納部はメイン収納部から独立しており、上部から小物を出し入れできる。

また、内部の仕切り板は取り外しが可能となっており、通勤・通学用バッグとしても使用できる。

表地には撥水加工が施された高密度ポリエステル生地を使用。背面とショルダーベルトの一部には、通気性の良いハニカム構造のメッシュを採用した。

16インチまでのノートPCを収納できる専用ポケットのほか、フロントポケットやサイドポケットを備える。サイドポケットには三脚を収納でき、ストラップで固定できる。

収納目安は、レンズ交換式カメラ1台と交換レンズ2～3本、クリップオンストロボやバッテリーなどの周辺機器。

カラーはブラックとグリーンの2色を用意。レインカバーが付属する。

ブラック

グリーン

容量：約18L 外形寸法：約305×200×440mm 重量：1.21kg 価格：2万2,000円