【あすから】サーティワン×『どうぶつの森』初コラボ 島を再現した新作フレーバー＆限定グッズ発売 ゲーム内には“島”も誕生
サーティワンは、任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンをあす7月1日から31日まで実施する。ゲーム内の島をイメージした新作フレーバーをはじめ、限定デザインのカップやサンデー、アイスクリームケーキなどの限定商品を発売。さらに、ゲーム内にはオリジナルの「サーティワン島」も登場する。
【写真たくさん】ワクワクがたくさん！ゲーム内に登場する“サーティワン島”
【7月の新作フレーバー】
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」
ゲームの島をイメージした商品。グリーンのナシ風味アイスクリームで森、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現し、サーティワン初となる「サカナ型おかし」でゲーム内に登場する魚影をイメージし、爽やかな夏の島のフレーバーに仕上がっている。
【限定デザインカップ】
期間中は、島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたデザイン「どうぶつの森 ダブルカップ」2種類が登場する。また、たぬきちやまめきち＆つぶきちをデザインした「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」が登場。これには「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付属する。
【限定メニュー】
風船付きプレゼントボックスをモチーフにした「プレゼントボックス シングルサンデー」、夜の島をイメージした「夜の島 ダブルサンデー」、夏の海辺を表現した「ジョニーの漂着ブルーソーダ」など、ゲームの世界観を落とし込んだ限定メニューをラインアップする。
テイクアウト用には、「ベルぶくろ」をイメージしたランチバッグ付きの「どうぶつの森 スペシャルセット」や、限定デザインの「どうぶつの森 バラエティボックス」、どうぶつたちが集まる島を表現した「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」も登場する。
【“サーティワン島”登場】
7月1日からは『あつまれ どうぶつの森』内で訪問できる「サーティワン島」を公開。ショッピングエリアやアミューズメントエリアのほか、サーティワン店舗を再現した空間や歴代ユニフォームを展示するミュージアムなどを楽しめる。ゲーム内では31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代ユニフォームのマイデザインも配布される。
さらに、コラボ商品購入者を対象にしたプレゼント企画も実施。「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」の購入者には、全国31万枚限定でコラボフレーバーステッカーを配布するほか、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でGPSチェックインを行った利用者にはオリジナルステッカーをプレゼントする。
【写真たくさん】ワクワクがたくさん！ゲーム内に登場する“サーティワン島”
【7月の新作フレーバー】
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」
ゲームの島をイメージした商品。グリーンのナシ風味アイスクリームで森、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現し、サーティワン初となる「サカナ型おかし」でゲーム内に登場する魚影をイメージし、爽やかな夏の島のフレーバーに仕上がっている。
期間中は、島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたデザイン「どうぶつの森 ダブルカップ」2種類が登場する。また、たぬきちやまめきち＆つぶきちをデザインした「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」が登場。これには「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付属する。
【限定メニュー】
風船付きプレゼントボックスをモチーフにした「プレゼントボックス シングルサンデー」、夜の島をイメージした「夜の島 ダブルサンデー」、夏の海辺を表現した「ジョニーの漂着ブルーソーダ」など、ゲームの世界観を落とし込んだ限定メニューをラインアップする。
テイクアウト用には、「ベルぶくろ」をイメージしたランチバッグ付きの「どうぶつの森 スペシャルセット」や、限定デザインの「どうぶつの森 バラエティボックス」、どうぶつたちが集まる島を表現した「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」も登場する。
【“サーティワン島”登場】
7月1日からは『あつまれ どうぶつの森』内で訪問できる「サーティワン島」を公開。ショッピングエリアやアミューズメントエリアのほか、サーティワン店舗を再現した空間や歴代ユニフォームを展示するミュージアムなどを楽しめる。ゲーム内では31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代ユニフォームのマイデザインも配布される。
さらに、コラボ商品購入者を対象にしたプレゼント企画も実施。「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」の購入者には、全国31万枚限定でコラボフレーバーステッカーを配布するほか、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でGPSチェックインを行った利用者にはオリジナルステッカーをプレゼントする。