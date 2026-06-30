トランプ米大統領がＳＮＳでガソリン小売業者に価格を下げるよう威嚇している。原油価格が下がったのだから、ガソリン小売価格も下げるべきであるという主張だ。



ただ、米国でガソリンスタンドを経営するのは、全体の約６割が家族経営や個人経営で、イラン戦争が始まった後の仕入れ価格の急激な上昇と店頭価格引き上げの遅れで損失が発生した可能性が高く、現在のガソリン小売価格の高止まりはその損失補填的な意味合いが強い。仕入れ価格はロケットのように上昇し、店頭価格は羽のようにゆっくりとしか動かせないことから、価格の動向はロケットとフェザー（羽）に例えられることが多い。現在は仕入れ価格が落ち着き、ようやく利益が出せるようになったが、損失が埋め合わされるまでガソリン価格が高止まりする可能性がある。



MINKABU PRESS

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