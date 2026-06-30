M!LK塩崎太智＆曽野舜太＆吉田仁人、CM歌唱の裏話 1人だけキメ顔なのは「監督さんからの指示です！」
俳優の吉岡里帆、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎大智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が6月30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）、「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）の発売記念イベントに参加した。
【写真】大きな宝くじをもち笑顔を見せる塩崎太智＆曽野舜太＆吉田仁人
「サマージャンボ宝くじ」新CMに吉岡、今田美桜と共に登場するM!LKの3人。塩崎は「歌唱するシーンがあって。『めっちゃ笑ってください』と言われ、1日分の笑顔を出し切りました」とにっこり。曽野は「撮影もたのしかったんですけど、撮影が終わった、そのままの足でレコーディングブースに行きました。そんなことなかなかない。3人で『億、億、12億』の歌を歌うのが新鮮でした」と振り返り、吉田は「夏のイベントで盛り上げたいと思って、それぞれの表情も監督さんと詰めていったので、それも見ていただければ」と秘話を語った。
イベントではCMも上映。曽野は「やっぱり耳に残る歌。歌っていても、なかなかない音程の取り方をした」と話し、吉田は「歌詞が詰まりまくっていた」と笑う。塩崎は「歌が流れているところで僕と舜太はニコニコしている横で吉田さんがキメ顔をしている」と水を向けると吉田は「監督さんからの指示です。『君はキメ顔をしといて』と。（CDを）『スィーディー』というのも指示でございます」と苦笑いを浮かべた。吉岡は「美桜ちゃんと、ずっと大爆笑していた。自然な笑顔でした。こうやって見ると塩崎さんの笑顔のパワーを感じました。太陽のような笑顔。吉田さんの『スィーディー』はアドリブだと思っていたんですよ。演出の通りに的確にされていたんだな、と（笑）。曽野さんの末っ子感のある天然な感じがいい具合に出ていました。とても面白いいいCMでしたね」と振り返っていた。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
【写真】大きな宝くじをもち笑顔を見せる塩崎太智＆曽野舜太＆吉田仁人
「サマージャンボ宝くじ」新CMに吉岡、今田美桜と共に登場するM!LKの3人。塩崎は「歌唱するシーンがあって。『めっちゃ笑ってください』と言われ、1日分の笑顔を出し切りました」とにっこり。曽野は「撮影もたのしかったんですけど、撮影が終わった、そのままの足でレコーディングブースに行きました。そんなことなかなかない。3人で『億、億、12億』の歌を歌うのが新鮮でした」と振り返り、吉田は「夏のイベントで盛り上げたいと思って、それぞれの表情も監督さんと詰めていったので、それも見ていただければ」と秘話を語った。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。