ナガイレーベが続急伸、自社株買いと期末一括配当予想の増額修正を好感

ナガイレーベン<7447.T>が続急伸している。２９日の取引終了後に、上限を６０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．００％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月３０日から１０月３１日までで、今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のために取得するという。



同時に発表した第３四半期累計（２５年９月～２６年５月）連結決算は、売上高１３２億６７００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益２８億１３００万円（同３．５％減）、純利益２０億４６００万円（同１．０％減）となった。



価格改定交渉や中東情勢の緊迫化を受けて、医療・介護現場向けのユニフォームなどヘルスケアウェアを中心としたコア市場で更新案件の一部に遅れが生じたほか、周辺市場で患者ウェアの需要が弱含んだことが売上高の減少につながった。また、原材料価格の高騰や国内工場における加工賃の上昇、賃金引き上げに伴う人件費の増加なども利益を圧迫した。ただ、２月の価格改定を含む採算改善に取り組んだことで売上利益率は改善しており、３～５月期では営業利益は同１．１％の増益となっている。



なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高１８０億円（前期比６．０％増）、営業利益４０億２５００万円（同１２．３％増）、純利益２９億円（同１２．７％増）の従来見通しを据え置いたが、期末一括配当予想は６０円から７０円（前期１００円）へ引き上げており、これも好材料視されているようだ。



出所：MINKABU PRESS