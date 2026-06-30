駅直結で朝7時半から営業！ いかりスーパーマーケット「淀屋橋ステーションワン店」

記事ポイント 淀屋橋エリア初出店、京阪・御堂筋線駅直結で7月6日オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供チーズ・ワイン・ヨーロッパ直輸入品など上質な食品も充実 淀屋橋エリア初出店、京阪・御堂筋線駅直結で7月6日オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供チーズ・ワイン・ヨーロッパ直輸入品など上質な食品も充実

いかりスーパーマーケットが、淀屋橋エリア初となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日（月）午前10時にオープンします。

京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結し、平日は朝7時30分から夜10時まで営業するため、通勤前の朝食の調達から退勤後の夕食の買い物まで一か所で済ませられます。

いかりスーパーマーケット「淀屋橋ステーションワン店」

オープン日：2026年7月6日（月）午前10時所在地：大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号 淀屋橋ステーションワン B1F電話番号：06-7178-8600営業時間：平日 7:30〜22:00／土日祝 10:00〜20:00アクセス：京阪淀屋橋駅・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口直結

いかりスーパーマーケットは創業以来「お客様に美味しいものを提供して心から喜んでいただく」を理念に掲げるスーパーマーケットです。今回の淀屋橋ステーションワン店は同ブランドにとって淀屋橋エリア初出店となり、駅ビル地下フロアに開業します。木目調の壁面や落ち着いた外装を備えた売場で、通勤・通学途中でも立ち寄りやすい空間になっています。

入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼を毎日提供

店舗入口にはデリカ厨房を設置し、出来たてのお惣菜やお弁当、丼メニューを提供しています。

さらに、自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーも豊富に取り揃えており、朝食のパンから夕食の一品まで、その日の気分や予定に合わせて選べます。

チーズ・ワイン・ヨーロッパ直輸入品まで上質な食品が並ぶ

旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など上質な食品の品揃えも充実しています。

職場への手土産や週末の食卓を充実させる一品を、駅直結の利便性のなかで選べます。

淀屋橋駅を中心に北浜駅・大江橋駅・なにわ橋駅からの位置関係を地図で確認でき、複数路線の利用者が経路上で立ち寄れる立地です。

京阪電車・Osaka Metro御堂筋線の淀屋橋駅B1F改札フロアから直結しており、改札を出てそのまま店舗へアクセスできます。

出来たての惣菜からヨーロッパ直輸入のチーズ・ワインまで、いかりスーパーマーケットならではの幅広い品揃えを駅直結で楽しめます。

平日は朝7時30分から夜10時まで営業しているため、通勤前の朝食も退勤後の夕食の食材も、改札を出た流れで手に取れます。

いかりスーパーマーケット「淀屋橋ステーションワン店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 淀屋橋ステーションワン店はどこにありますか？

A. 大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号、淀屋橋ステーションワンB1Fにあります。京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結しています。

Q. 営業時間を教えてください？

A. 平日は7時30分から22時まで、土日祝は10時から20時まで営業しています。電話番号は06-7178-8600です。

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