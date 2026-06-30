アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が29日、自身のインスタグラムを更新。「鎌田の1ミリ」を“再現”した。

「おなじ鎌田として鎌田の1mmしてきた」とつづり、サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会公式球のオブジェ前に立ち、14日（日本時間15日）のオランダ戦で日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が試合終了間際に決めた同点弾と同じような構図で撮影したショットを投稿した。

ファンやフォロワーからも「おっ、うまい」「かわい〜い！」「めちゃくちゃ可愛い」「美人さん」「素敵な笑顔」などのコメントが寄せられている。

鎌田が2戦連続ゴールを決めたチュニジア戦はパブリックビューイングで応援し、SNSでは「鎌田 鎌田」とつづって歓喜した。さらに別の投稿では日本代表の青いユニホームを着て、選手のゴールパフォーマンスなどを表現した動画もアップしている。

鎌田彩樺は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ、小5だった13年にレプロアスター入所。17年に劇団「ローファーズハイ!!」で初舞台。19年には高校受験のため退団。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。25年11月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で水着初挑戦で初の巻末グラビア登場。初のデジタル写真集も発売。大学と仕事の両立中。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。趣味はサッカー観戦、カフェ巡り、美術館巡り。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。身長163センチ。血液型O。